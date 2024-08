En Côte d’Ivoire, le gouvernement a interdit la détention des animaux sauvages vivants dans le pays. Le but est de stopper la propagation du virus de la variole du singe dont six cas confirmés « non mortels » ont été enregistrés.

La Côte d’Ivoire interdit la détention d’animaux sauvages vivants

Dans un communiqué, le ministère des Eaux et des Forêts a interdit la détention des animaux sauvages vivants, notamment, les singes, les chimpanzés, les rats et écureuils comme animaux de compagnie et la consommation de la viande de brousse, particulièrement celle des singes et des rongeurs.

Et pour cause, ces animaux favorisent la propagation de cette maladie. C’est pourquoi le ministère invite toutes les personnes détenant en captivité des animaux sauvages vivants dans leurs domiciles, terrains, fermes, hôtels ou tout autre lieu, sans document d’autorisation de les rendre à ses services « au plus tard le 31 août 2024 ». En Côte d’Ivoire, plusieurs cas confirmés du virus de la variole du singe ont été identifiés à Abidjan et dans d’autres régions du pays.

Communiqué du ministère des Eaux et des Forêts