Très prisé par les Africains, le visa Schengen ne parait pas pour autant facile à obtenir. Comme chaque année, des milliers de demandes sont rejetées. Selon les dernières statistiques de l’année 2023, les Africains ont dépensé de gros sous sans avoir gain de cause.

Demandes de visa Schengen rejetées : top 5 des pays africains qui ont le plus dépensé

En 2023, les ressortissants africains ont dépensé plus de 56,3 millions d’euros en frais de demandes de visas rejetées. Cette somme représente 43 % de toutes les dépenses et équivaut à 704 000 demandes rejetées . C’est une perte énorme pour ses pays, car dans tous les cas, les frais de demande de visa ne sont pas remboursables.

La répartition par pays des 56,3 millions d’euros fait distinguer cinq nations qui ont perdu les plus grosses sommes. L’Afrique du nord domine le top 5 avec 4 pays (Algérie, Maroc, Egypte et la Tunisie). Parmi les cinq premiers, on retrouve un seul pays (Nigeria) de l’Afrique de l’Ouest.

Premiers sur la liste, les ressortissants algériens ont injecté plus de 13 millions d’euros dans les frais de demandes de visas Schengen rejetées. Après l’Algérie, c’est le Maroc qui suit avec près de 11 millions d’euros. L’Égypte, le Nigeria et la Tunisie suivent avec respectivement 3,75 millions d’euros, 3,44 millions d’euros et 3,11 millions d’euros.

Des 56,3 millions d’euros dépensé par l’ensemble des ressortissants africains dans les demandes rejetées de visa Schengen, ces cinq pays en ont mis plus de 35 millions d’euros.

CLASSEMENT (Afrique) PAYS MONTANTS DÉPENSÉS (euros) 1er Algérie 13 300 800 2ème Maroc 10 909 360 3ème Egypte 3 754 480 4ème Nigeria 3 435 200 5ème Tunisie 3 111 440 Source : statistiques des visas Schengen 2023

Si la tendance reste ainsi pour l’année en cours, les pays africains vont perdre encore plus. En effet, l’Union européenne envisage d’augmenter les frais de demandes de visa Schengen. Les frais de demande passeront de 80 à 90 euros pour les adultes et de 40 à 45 euros pour les enfants. Avec les nouveaux tarifs, les dépenses des demandeurs devraient augmenter de 12,5 %.

Le visa Schengen, autorise un nombre d’entrées illimitées dans les États membres de l’espace Schengen. Il permet des séjours de moins de 90 jours cumulés au sein de l’espace Schengen par période de six mois. Les Etats membres de l’espace Schengen sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.