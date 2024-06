63 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le modèle économique Rwandais, inspire la Centrafrique. Le Premier ministre Centrafricain, Félix Moloua, a déposé ses valises ce 29 juin 2024 à Kigali au Rwanda. Il entame ainsi, une visite de découverte économique et, plusieurs rencontres politiques avec les autorités au pays « des mille collines ».

Dès les premières heures de son arrivée à Kigali, Félix Moloua s’est dirigé vers la raffinerie d’or de Gasabo au Rwanda. Dans cette unité de transformation explique, le communiqué du Premier ministre Centrafricain, « l’or produit à Gasabo subit une transformation au cours de son traitement avant sa commercialisation ». A travers l’avancée technologique, l’usine utilise « des produits chimiques pour purifier ce métal précieux » et s’assurer de la qualité de l’or sur le marché international, a indiqué le communiqué du Premier ministre.

Cette technique explique la délégation centrafricaine, est « un exemple à suivre pour apporter de la valeur ajoutée à l’or centrafricain ». Ainsi, la mise en place d’une raffinerie d’or en Centrafrique, serait nécessaire pour donner de la valeur à ce métal très recherché dans le monde et dont, le pays détient « d’importants gisements exploités artisanalement ».

En 2021 par exemple, la Centrafrique a exporté plus de 100.000 carats de diamants bruts qui avaient généré, des recettes de plus de 11 millions de dollars. Les principales destinations du diamant centrafricain sont, la Suisse, la Belgique et les Emirats Arabes Unis. Ces diamants centrafricains, sont extraits de façon artisanale par environ 80.000 à 100.000 mineurs. Et leurs productions, sont vendues à des intermédiaires. Cette pratique rend très difficile, la régularisation et la traçabilité des transactions autour du diamant Centrafricain.

A l’issue de cette visite à l’usine de Gasabo, son Directeur, Bosco Kayobotsi, a exprimé « sa joie de recevoir la délégation Centrafricaine qui est venue toucher du doigt le travail de l’or » au Rwanda, a expliqué le communiqué du Premier Centrafricain. Bosco Kayobotsi s’est dit aussi prêt, à apporter son expertise à la Centrafrique si la demande lui est faite, explique la délégation Centrafricaine.

Au cours de cette visite, Félix Moloua revient sur le rôle joué par le contingent Rwandais dans les opérations de la paix en Centrafrique. Les militaires Rwandais, explique le Premier ministre Centrafricain, ont beaucoup contribué à pacifier la Centrafrique naguère, en crise militaro-politique. En parallèle rappelle-t-il, « des militaires centrafricains sont formés au Rwanda », dans le cadre d’une coopération militaire entre les deux pays.

Aujourd’hui indique, Félix Moloua, la Centrafrique ayant retrouvé le chemin de la quiétude sécuritaire, « il est temps d’envisager la coopération dans le domaine du développement de l’économie et du commerce entre les pays des Présidents Pr Faustin-Archange Touadéra et Paul Kagamé ».

Le Rwanda, annonce la délégation Centrafricaine, « ayant connu le dernier génocide des années 90, a su se relever et bâtir un Etat où, il fait bon vivre » aujourd’hui. Ce qui pourrait être, un exemple à suivre pour la Centrafrique qui après la période sombre de son histoire, « est en train de sortir la tête de l’eau pour se mettre sur les rails du développement » explique le communiqué du Premier ministre centrafricain.

Au Rwanda, Felix Moloua est à la tête d’une importante délégation. Elle est composée, de Hervé Ndoba, Ministre des Finances, Maxime Balalou, Ministre de la communication, Arthur Piri, Ministre de la Défense et de Rufin Benam, Ministre des Mines.