Des jours après le sacre de la Nouvelle Vision de Danané au terme du Wozo Vacances 2024, Aziz 47 s’exprime. Le maitre spirituel ivoirien a réagi à l’imitation de son œuvre par le groupe Yénouan Yékoun. Le groupe a fini 4e au classement final du concours.

Wozo Vacances 2024 : Aziz 47, fier de son groupe malgré la 4e place

L’expérience a tourné autrement pour le groupe Yénouan Yékoun de M’bahiakro, à la finale de Wozo Vacances 2024 même s’il était considéré comme l’un des grands favoris. Le groupe a terminé 4e sur les cinq finalistes mercredi 21 août 2024 au Parc des expositions d’Abidjan. Ce qui est loin d’émouvoir Aziz 47. Le célèbre maitre spirituel a été imité par ce groupe pendant la séquence play-back. Pourtant, pour le commun des mortels, le traditionaliste aurait pu “aider” la troupe à remporter le concours. Mais, comme souvent, sa magie a été limitée.

Au micro d’Abidjanshow, Aziz 47 s’est exprimé dans un entretien. Il en a profité pour expliquer comment ça se passe lors du Wozo Vacances. « Il faut qu’on explique à ceux qui regardent Wozo de loin, comment ça se passe. Lorsque les présélections se font à l’intérieur, ce sont les artistes le plus souvent imités qui sont proposés dans la corbeille pour un tirage au sort. Il y a 16 groupes retenus pour les phases finales à Abidjan, diffusées à la télé. Après tirage, chaque groupe imite le nom de l’artiste qu’il a pioché. Partant de ce principe, donc n’importe quel groupe peut m’imiter. Il peut arriver que ce soit Abobo, Abengourou, Koumassi, Marcory, Jacqueville… C’est d’abord la précision que je voulais faire », dit-il avant de continuer.

« Ensuite, lorsqu’un groupe t’imite, toi, en tant qu’artiste, le rôle que tu peux jouer est de soutenir l’enfant, si tu en as les moyens. En particulier, il faut un habillement uniforme avec ton sosie de l’équipe en question. Et c’est toi qui le fais. (…) Cette fois-ci, j’ai été imité par M’bahiakro lors de la cinquième manche. C’est ainsi que nous sommes allés en finale. », précise Aziz 47. Continuant il a donné son opinion et ses sentiments sur Yénouan Yékoun.

« Je m’estime très heureux. Un travail que tu fais et qui est valorisé, c’est toujours gratifiant. C’est une satisfaction personnelle. Dans ma musique, je fais la promotion de notre culture au niveau de toutes les danses : adjoss, samassa, ziglibithy, zaouli, yatchana… Donc, étant médium, je continue le combat que je fais déjà dans mon domaine pour mettre en avant notre culture, notre connaissance ancestrale. Pour moi, Wozo, c’est un jeu des enfants. Et dans toute compétition, il y a un vainqueur. Ce vainqueur n’a pas été mon groupe, mais il est mon groupe de cœur pour avoir représenté dignement la Côte d’Ivoire dans toute sa diversité. Dans les retours, vous verrez qu’on a fait le meilleur play-back. C’est cette séquence qui nécessite la participation de l’artiste imité. À part cela, aucun artiste ne te dira qu’il participe au conte ou autre. Mais pour moi, on a eu une belle victoire, rien qu’au niveau du play-back. », a conclu Aziz 47.