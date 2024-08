Lors de l’événement Alloco frites le 18 août 2024 à Yopougon Maroc, une altercation a éclaté entre l’artiste Himra et un festivalier. Le concerné aurait été accusé d’avoir versé volontairement sa boisson sur le pare-brise avant de la voiture du rappeur. Dernièrement, l’auteur de l’incident a tenu à donner sa version des faits lors d’un direct sur TikTok.

Un fan accusé de déverser sa boisson sur la voiture de Himra s’explique sur TikTok

D’après les déclarations du festivalier, alors que la voiture de Himra arrivait, une bousculade s’est formée parmi les fans présents. Avec une canette ouverte en main, ce dernier aurait été poussé par la foule. Ceci a entraîné le déversement de quelques gouttes de boisson sur le pare-brise du véhicule. Un membre de la sécurité l’a alors interpellé, mais après avoir expliqué la situation, il semblait prêt à le laisser partir. Cependant, Himra est intervenu personnellement, entouré de ses gardes, pour demander des explications. Malgré ses tentatives d’excuses, le rappeur a exigé qu’il utilise son propre vêtement pour nettoyer le pare-brise. Face à la pression, l’homme a finalement cédé et a essuyé la voiture, sous les acclamations de la foule.

Voici l’intégralité des propos du festivalier à propos de l’incident avec Himra dans une vidéo publiée sur la toile :

« Quand sa voiture venait, tout le monde commençait à crier. Moi, je tenais une canette en main, mais qui était déjà ouverte. Lorsque la voiture d’Himra est arrivée à notre niveau, les gens commençaient à nous bousculer. Les policiers étaient même obligés de chicotter certaines personnes pour pouvoir libérer le passage. C’est dans ça que les gens m’ont poussé et la boisson a jailli sur le parebrise de la voiture. Ce n’est pas comme si j’ai pris de la boisson pour aller verser sur la voiture d’Himra, non. C’est des gouttes qui ont jailli, parce que la canette était ouverte quand on m’a bousculé. Après ça, il y a un gros bras qui m’a tiré pour me demander pourquoi j’ai versé la boisson sur la voiture. Je lui ai répondu que je ne l’ai pas fait exprès. Donc, il voulait me laisser partir. Mais c’est là qu’Himra a garé sa voiture et est sorti. Tous les gros bras et les policiers étaient venus m’encercler pour me demander pourquoi j’ai fait ça. Je leur ai répondu que je n’ai pas fait exprès. Ensuite, Himra est venu pour me poser la même question et je lui ai donné la même réponse. Il a commencé à parler et moi, je me contentais juste de m’excuser. Mais ceux qui étaient autour de moi disaient que je suis un fan de Didi B et que je suis un aigri. Himra m’a alors demandé de nettoyer la boisson avec mon habit, mais j’ai refusé. Et c’est là que ses gros bras ont commencé à me bousculer. Himra a retiré mon habit et l’a jeté sur le parebrise de la voiture. Ensuite, ils m’ont demandé d’aller essuyer. J’ai donc sauté sur la voiture pour récupérer mon habit et j’ai nettoyé le pare-brise. »