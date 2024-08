Légende du football français, Zinedine Zidane a révélé dans une récente sortie médiatique, les deux voyages qui ont marqué sa vie. Il a accordé une interview exclusive au média spécialisé « En Vol ».

Voyages inoubliables, quand Zidane partage ses souvenirs les plus précieux

Icône incontestée du football mondial, Zinedine Zidane continue de voyager, mais avec une perspective différente. L’ancienne star qui a marqué l’histoire en tant que champion du monde en 1998 avec l’équipe de France et remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid, considère le voyage comme une passion. Pour lui, c’est un moyen de se ressourcer et de se reconnecter avec l’essentiel.

Aussi, dans une récente interview exclusive accordée au média spécialisé « En Vol », Zidane est revenu revient sur les deux voyages qui ont profondément marqué sa vie. Des souvenirs qui montrent combien « Zizou » a la même soif de découverte, mais avec une aspiration croissante pour la tranquillité. Dans ses mots, Zidane se souvient avec émotion de son premier vol, un moment gravé dans sa mémoire comme un symbole de liberté. « J’avais 14 ou 15 ans, c’était pour un rassemblement avec l’équipe de France Jeunes », racontait-il. Un voyage inaugural, en compagnie de quelques autres jeunes talents du sud de la France, qui a été pour lui une véritable évasion, un avant-goût de l’indépendance.

L’autre voyage était celui en Afrique du Sud. Ce pays occupe une place particulière dans le cœur de la légende française. Son premier voyage sur cette terre de safaris remonte à 2006, l’année où il a mis un terme à sa carrière de joueur. Mais c’est un autre séjour, une dizaine d’années plus tard, qui l’a profondément marqué. « Partir à 4 ou 5 heures du matin, dans le silence, pour observer les animaux, c’est une expérience inoubliable », a révélé Zinedine Zidane.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zidane continue de parcourir le monde. Il préfère même les destinations plus calmes pour se ressourcer. Rodez, dans le Midi de la France, où est née son épouse, est l’une de ses destinations privilégiées. « C’est là que je me ressource complètement », dit-il. Il retourne également à Marseille, sa ville natale, bien que, selon lui, « c’est différent ».

À noter que tel confié, Zidane ne s’encombre pas lors de ses voyages. Son bagage, souvent de moins de 12 kg, témoigne de sa simplicité. « Je n’ai pas des tonnes de choses et j’achète peu », avait-il déclaré en souriant. Parmi les objets qu’il emporte toujours : une photo de ses enfants et de son épouse, et le livre de son père, Sur les chemins de pierres.