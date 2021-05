Tiken Jah déçu des Ivoiriens: "Si vous n'êtes pas capables de réclamer..."

Le chanteur reggae Tiken Jah Fakoly s'est prononcé sur les récentes attaques perpetrées contre les ressortissants nigériens dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire.

Tiken Jah: ''Aujourd’hui, les Ivoiriens n’ont pas d’eau et d’électricité, c’est là que se trouve le vrai combat"

Le mercredi dernier, la cyberactiviviste, propriétaire du compte Facebook ''Succès'' entre en possession d'une vidéo dans laquelle des individus sont bastonnés. Aussitôt, la jeune femme diffuse une vidéo sur sa page Facebook où on l'entend s’adresser à plusieurs commerçants au marché d’Adjamé à Abidjan, en affirmant qu'il s'agit d'Ivoiriens résidant au Niger qui subissent ces actes de violence et des sévices corporels de la part de Nigériens.

Cette information qui, en réalité, n'est pas vraie, a suscité le courroux de certains ivoiriens qui ont crié vengeance. Résultat: de nombreux biens appartenant à des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, ont été saccagés dans plusieurs localités. Des jeunes délinquants se sont aussi invités dans ces manifestations en agressant les populations.

Ces scènes de violence continuent de susciter de nombreuses réactions d'indignation. L'artiste reggae, Tiken Jah s'est également invité dans le débat. Il estime que les populations ivoiriennes se sont littéralement trompées de combat.

'' Je trouve que c’est dommage (…) on ne sait même pas combien de services ces gens-là nous rendent. Il y a des Ivoiriens qui prennent crédit chez eux… Vous voyez une vidéo et vous vous attaquez à des gens, le combat n’est pas là . Aujourd’hui les ivoiriens n’ont pas d’eau et d’électricité, c’est là que se trouve le vrai combat… C'est ça qu'il faut dénoncer. La Côte d'Ivoire est trop divisée. Aucun combat n'est possible. Les gens disent que nous ne parlons pas! Un peuple ivoirien divisé, qui idolâtre des leaders politiques. Et une jeunesse à partir de 9 h du matin se trouve dans les maquis. Quel combat on peut mener avec ce peuple ? Au lieu de vous attaquer aux vrais problèmes, c'est aux pauvres haoussa que vous allez vous attaquer'', a-t-il dénoncé.

Et Tiken Jah d'ajouter: (...) Si vous n'êtes pas capables Bété, Dioula, Guéré, etc... Nord , Sud , Est , Ouest et Centre, de vous mettre ensemble pour réclamer au gouvernement de l'eau et l'électricité c'est pas la peine. L’électricité peut rester coupée en Côte d'ivoire, les ministres ont des groupes électrogènes, ils ont des panneaux solaires. Tant que y'a pas de réactions du peuple, ils ne vont pas réagir. Les dirigeants sont comme des tortues, si vous ne mettez pas du feu, ça ne bouge pas!", a-t-il prévenu.