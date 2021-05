Serge Kassy: ''Pendant 10 ans, Drogba n'est pas passé voir Gbagbo''

Le chanteur ivoirien Serge Kassy a dévoilé les raisons pour lesquelles, selon lui, les partisans de Gbagbo (Gor) ne devraient pas soutenir Didier Drogba.

Serge Kassy aux Gor: ''Ne mettez pas Laurent Gbagbo et Didier Drogba au même niveau''

Le chanteur reggae, Serge Kassy, est depuis quelques semaines, devenu un grand détracteur de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Le chanteur se dit opposé à un quelconque choix par consensus de l'ancien buteur ivoirien comme président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) par la Fifa et son président Gianni Infantino. Pour lui, ce serait tout simplement le remake de la crise postélectorale de 2010 qui a opposé Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara et lors de laquelle, le président Ouattara avait reçu le soutien des institutions internationales.

Copieusement lynché sur la toile, Serge Kassy dit être déçu de voir certains partisans de Laurent Gbagbo, défendre aujourd'hui les intérêts de Didier Drogba. ''Les gens du Rdr peuvent m'insulter, je suis habitué, mais quand je vois des Gor me demander de laisser ce débat, en me disant qu'en Côte d'Ivoire, ils ont deux fétiches, Laurent Gbagbo et Didier Drogba... Les mêmes qui ont mis leurs poitrines pour refuser qu'on leur impose un candidat en 2010, les mêmes là viennent me dire de me taire ... Vous allez jusqu'à mettre Laurent Gbagbo et Didier Drogba au même niveau...'', a déploré Serge Kassy.

Pour le reggaeman, le rapprochement entre la crise postélectorale de 2010 et l'élection à la Fif, n'est pas fortuit car, selon lui, Didier Drogba s'est invité sur le terrain politique depuis 2010. ''Vous dites que moi je mets tout dans la politique, mais Didier Drogba lui-même, il s'est invité dans la politique. En 2010, qui a demandé pardon à Gbagbo pour faire la paix avec les rebelles et aller jouer un match à Bouaké? C'est bien Didier Drogba. Il venait de faire son entrée dans la politique. En janvier 2011, lorsque le conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo comme vainqueur et que Ouattara était au Golf, qui a fait communiqué pour dire aux gens de respecter la constitution de notre pays, c'est Didier Drogba, ça c'est la politique. C'est Kolo Touré qui a répondu pour dire que Drogba ne parle pas en leur nom parce que lui, il était du côté du Golf (...) et quand Ouattara s'est finalement installé au pouvoir, les gens sont allés attaquer le village de Didier Drogba. Ils ont frappé ses parents, personne ne peut le démentir'', a-t-il rappelé.

Puis d'ajouter: ''Quelques années après, Didier Drogba, pour ses intérêts, oublie tout ça et décide de s'afficher avec Ouattara et son épouse, pour laver leur image à l'international. Et c'est quelqu'un comme ça que vous voulez comparer à Serge Kassy ... Pendant 10 ans, Gbagbo était en prison, il n'est même pas passé le voir ... mais c'est Samuel Eto'o qui est venu demander ce qu'il peut faire pour Gbagbo''.