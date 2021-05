Mercato - Crystal Palace: Wilfried Zaha va changer d’air, sa destination

Le buteur de Crystal Palace Wilfried Zaha est de plus en plus courtisé en vue du mercato. L'international ivoirien veut rejoindre un club plus huppé.

Everton ou Tottenham, Wilfried Zaha attend le plus offrant

Ça se bouscule pour l’ailier Wilfried Zaha au mercato. L’attaquant de Crystal Palace envisagerait de quitter le club londonien cet été. De plus en plus courtisé en vue du mercato d’été, deux nouvelles pistes en Angleterre s’offrent pour Wilfried Zaha. Selon les dernières informations du Sun, il serait dans le viseur d’Everton et Tottenham. Estimé à 40 millions d’euros sur le marché des transferts, le natif d’Abidjan a inscrit cette saison 11 buts et délivré deux passes décisives en championnat avec les Eagles.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Crystal Palace, l’Ivoirien Wilfried Zaha a pris la décision de changer d’air. Souvent annoncé partant, mais la situation pourrait cette fois bien changer. Le joueur se déclare prêt à quitter les Eagles lors du mercato estival 2021.

Au moins 40 millions d’euros pour Crystal Palace

Agé de 28 ans, Tottenham et Everton semblent adorer le profil de Zaha qui pourrait beaucoup apporter dans un des deux effectifs, que ce soit aux côtés d’Harry Kane (s’il ne quitte pas les Spurs), que de Calvert-Lewin. Crystal Palace en demanderait beaucoup moins qu’auparavant, une offre de 40M€ serait acceptée, même si le club souhaiterait néanmoins garder sa pépite. Déjà considéré sur le départ l’été dernier, c’est sûrement le moment de quitter les Eagles, pour rejoindre un projet plus ambitieux.

Il faut dire que l'Ivoirien est un joueur spécial qui peut débloquer très vite les situations de par son talent. Sa vitesse et sa technique peuvent détruire des défenses entières. Après une expérience non réussie du côté de Manchester United en 2013, le joueur compte tenter une nouvelle aventure en Premier League.