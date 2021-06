Cameroun : Outrage à Paul Biya, un député prend position

Les populations du Cameroun ont découvert avec curiosité une vidéo à travers laquelle un individu s'en prenait verbalement à Paul Biya et son gouvernement. L'auteur de cette sortie fracassante, un employé de la société des plantations du Haut Penja, a été mis aux arrêts. Au lendemain de son interpellation, Djeumeni Benilde, un député camerounais, a décidé d'apporter son soutien au jeune homme.

Cameroun : l'affaire outrage à Biya prend une autre tournure

Les faits se sont déroulés le jeudi 10 juin 2021 au Cameroun. Ce jour-là, un employé de la société PHP a exprimé une vive colère contre les autorités de son pays. "On est ici à la PHP, on travaille de 6 h à 18 h, on nous paie 32 000 F CFA. Vous êtes à Yaoundé, vous volez les 180 milliards. Le gros c** de vos mamans. Allez tourner. Vous et Paul Biya le gros c** de vos mamans. J’assume ma parole. Tu travailles de 6 h à 18 h, on te donne 32 000, mais quelqu’un se lève à 8 heures de son lit, il part entrer dans son bureau la climatisation le tape, il va, il vole 180 milliards. Ici, tu ne peux même pas rentrer avec un doigt de banane. Paul Biya et ton gouvernement, vous irez en enfer vous tous", a-t-il déclaré avant d'être interpellé par les services des renseignements généraux.

On a appris auprès de la presse locale que le jeune employé de la PHP et deux de ses collègues, détenus à la prison de Mbanga, viennent de recevoir le soutien d'un élu du Cameroun. En effet, Djeumeni Benilde, un député du Social democratic front (SDF), a décidé d'organiser la défense des accusés dès le lundi 14 juin 2021. "En se fondant sur le principe de la diplomatie, les pactes internationaux et la liberté d’expression, je me dois de requérir les hautes autorités de notre nation qui prônent cela ainsi que le respect des droits de chaque citoyen. Un compte rendu permanent vous sera donné en temps opportun jusqu’à leur libération", a déclaré le parlementaire camerounais.

Djeumeni Benilde qualifie l'arrestation de ces jeunes d'arbitraire. Il estime qu'en sa qualité de député de Njombe-Penja, sa responsabilité est de veiller au respect de leurs droits.