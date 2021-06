Le Concours Digital Africa Starp Up Challenge (Dasuc) officiellement présenté

Le concours Digital Africa Starp Up Challenge (Dasuc) a officiellement été présenté au d’une conférence de presse le vendredi 18 juin 2021 au Plateau.

Qu'est-ce que le Digital Africa Starp Up Challenge (Dasuc) ?

Offrir des opportunités à de jeunes entrepreneurs dont l’âge varie entre 17 et 25 ans, leur permettre de structurer leur business, de défendre leurs projets et de faire émerger des projets innovants, tel est l’objectif de l’Agence de communication et de marketing, Jen’S Corporation, qui a initié le concours Digital Africa Starp Up Challenge (Dasuc) dont la conférence de presse de présentation a eu lieu, vendredi 18 juin 2021 au Plateau.

Ce concours qui est à sa première édition, se veut annuel et sous régional à partir de l’édition 2022 et vise à détecter des solutions numériques innovantes pour répondre aux défis économiques futurs.

Selon la directrice associée de ladite agence, Jessica N’Guessan, le concours Digital Africa Starp Up Challenge (Dasuc) a démarré depuis le 15 mai dernier avec les présélections à l’issue desquelles trois start-up ont été retenues pour la finale qui aura lieu le vendredi 25 juin.

Mais avant cette grande finale, les 3 finalistes suivront une formation intensive du 21 au 23 juin, sous la supervision d’une équipe de mentoring. Jessica N’Guessan a également indiqué que le grand lauréat verra son projet entièrement financé et bénéficiera d’un accompagnement rigoureux dans la réalisation de son projet.

‘’Nous avons déjà des structures (Inieyes, Inno Angels et Zappik ) qui accompagnent des starp-up depuis des années, qui sont un grand comité de 200 experts qui vont travailler de manière rigoureuse pour permettre au gagnant de pouvoir sortir son produit (…) Le vainqueur sera accompagné financièrement et techniquement (…) et nous (Jen’S Corporation), on sera derrière pour aider à la communication autour de ce projet en question‘’, a-t-elle expliqué.