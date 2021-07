Eudoxie Yao en colère: "Les managers de Grand P se foutent de moi"

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, a donné les raisons qui l'ont poussée à mettre fin à sa relation avec le chanteur guinéen Grand P.

Eudoxie Yao dit pourquoi elle a décidé de rompre avec Grand P

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a annoncé la fin de son aventure amoureuse avec le chanteur guinéen Grand P. ‘’Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci‘’, a-t-elle posté très tard dans la nuit du vendredi à samedi, juste après que son amoureux Grand P a posté une photo dans laquelle on l'aperçoit aux côtés de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid.

Face à ce remue-ménage suscité sur la toile par cette affaire, Eudoxie Yao est revenue à la charge pour apporter plus de précisions.

'' Les managers de Grand P m'ont trahie. J'ai l'impression d'avoir été utilisée. Maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de moi, ils adoptent des attitudes qui frisent l'hypocrisie. Pourtant, j'étais sérieuse et sincère dans ma relation avec Grand P. Nous avons convenu avoir des rapports après le mariage. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de sexe entre nous, j'ai donné mon coeur et ma disponibilité à Grand P. Cela lui procurait beaucoup de bien. J'ai redonné la joie de vivre à Grand P. Mais les managers de Grand P ont commencé à se foutre de moi. Au départ, je pensais que Grand P n'avait rien à voir dedans. Et qu'il continuait à m'aimer malgré les agissements de ses managers. Mais sa déclaration à la chanteuse Sénégalaise Viviane Chidid m'a montré qu'il n'a plus besoin de mon amour'', a confié Eudoxie Yao à Media Prime.

Puis d'ajouter: ''Grand P, lors de son séjour au Sénégal, a fait des vidéos avec la chanteuse Viviane Chidid dans lesquelles il a annoncé qu'il va épouser la chanteuse sénégalaise. Des internautes ont relayé ces vidéos. Certains se moquaient de moi et me proféraient des injures. Alors, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec Grand P", renchérit Eudoxie Yao.

Quant à Grand P, il croit être toujours en couple avec Eudoxie Yao, comme le témoigne une publication sur sa page Facebook. ''Mon amour EUDOXIE YAO "pawa gang" toi et moi, c’est jusqu’à la gare'', a écrit le chanteur guinéen sur les réseaux sociaux.