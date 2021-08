Après l'altercation avec Dj Moasco, Serey Dié s'explique et accuse

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy est revenu sur le gros accrochage qu’il a eu avec le chanteur Coupé-décalé, Dj Mosco.

Serey Dié: ‘’Artiste ivoirien et footballeur ivoirien, on est dans la même sauce; donc on doit se soutenir …"

Serey Dié Geoffroy et l'artiste Coupé-décalé, Dj Moasco, ont eu un gros accrochage après l’élimination des Éléphants Espoirs, des Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Dj Moasco a posté une photo du footballeur Eric Bailly sur sa page Facebook, en y ajoutant la légende: ‘’ Hum’’. Il n’en a pas fallu davantage pour que les abonnés de l’artiste, s'en prennent au champion d’Afrique 2015.

Mais Serey Dié, lui, n’a pas apprécié cette attitude de Dj Moasco. Il l'a dénoncée, entraînant ainsi une escalade verbale entre l'artiste et le joueur. ‘’ Poulet ne prend pas pintade pour faire sacrifice. À bientôt pour ton ballon d’or‘’, a écrit Serey Dié quand Moasco, lui, écrivait: ‘’Félicitations vieux pour mon ballon d’or‘’.

Cette chaude altercation a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, obligeant ainsi Serey Dié à monter au créneau afin de rétablir la vérité. ‘’Je ne suis pas en clash avec Moasco. Moi, je ne suis pas dans ça. Il a fait quelque chose que je n’ai pas appréciée. Bailly c’est mon coéquipier, j’ai dit ce que je pense …et c’est tout. Ça ce n’est pas un buzz. Moi je ne peux pas faire quelque chose pour rabaisser mon frère ivoirien…Moi je dis: artiste ivoirien et footballeur ivoirien, on est dans la même sauce. Donc, on doit se soutenir … ‘’, a indiqué Serey Dié dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

De son côté, Dj Moasco est revenu sur cette affaire au micro de vibe radio. «La publication que j’ai faite sur Eric Bailly, c’était pour exprimer en quelque sorte une interrogation: “Qu’est-ce qui n’a pas marché ?”. Et Serey Dié a pris cela autrement en m’exposant aux injures des internautes. Qu’il sache que, lorsqu'eux, footballeurs ivoiriens, portent le maillot orange-blanc et vert et que nous perdons, c’est nous tous qui avons mal», a-t-il insisté.