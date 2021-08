Kerozen DJ a-t-il abandonné son ex-binôme Zephy Conor ?

Que s'est-il réellement passé entre Kerozen DJ (Yobo Constant Joël) et Zephy Conor (Zéphyrin Nkaba), son ancien compagnon du groupe Boulevard DJ ? Invité sur le plateau de Show Buzz, une émission diffusée sur NCI (Nouvelle chaine ivoirienne), le chanteur d'origine congolaise a pointé du doigt l'ingratitude du poulain d'Emma Dobré.

Zephy Conor accuse gravement Kerozen DJ

Le groupe Boulevard DJ a fait danser les férus du couper décaler il y a quelques années avec le titre "ça va me dja". Kerozen DJ et Zephy Conor ont connu un véritable succès avec cette chanson. Mais après cette heure de gloire, la formation musicale sombre et se disloque. Si aujourd'hui Kerozen brille de mille feux, ce n'est pas le cas pour son ancien compagnon. En effet, Zephy Conor peine à se faire une place dans le showbiz ivoirien.

Au cours de l'émission Show Buzz du jeudi 5 août 2021, Zephy a confié aux animateurs Mulukuku DJ, Ozone et Carina Style que son "petit frère" lui a tourné le dos. "Je me dis peut-être qu'il n'a plus le temps. Au fait, on ne s'est jamais séparé. Quand on est allé en Suisse pour la première fois, à notre retour, il y a sa vieille qui m'a fait asseoir pour dire qu'il fallait que je le laisse en Suisse. J'ai dit à la vieille: on a un autre voyage, je crois que quand on va partir, il va y rester", a déclaré l'artiste congolais.

Et Zéphyrin Nkaba d'ajouter : "Là où il est arrivé, il n'a plus besoin de moi. À l'époque, c'est moi qui étais là. Je l'ai tiré. S'il est là, c'est qu'il peut tirer aussi. Je me dis que mon petit frère a bloqué l'ascenseur et il ne veut pas me donner l'escalier aussi." Le "chouchou" d'Emma Dobré n'a pas apprécié cette sortie de Zephy. Il a tenu à répondre aux animateurs à travers un commentaire sur la page Facebook de NCI.

"Mes frères, vous savez mon pragmatisme et ma rigueur, quand on devient "journalistes d’investigations", on fait le job en bonne et due forme. Pour donner du coffre à votre émission, l’on patauge dans la délation, c’est dommage. Je veux une confrontation directe. Je vous dirai juste 2 mots. Désolé, je n’ai pas cette habitude, mais là y’en a ras le bol", s'est-il emporté.