Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, à Badro Escobar: ''Je t'aime...''

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a fait une belle déclaration à Badro Escobar, l’un des ex-fidèles compagnons de son défunt mari.

Carmen Sama à Badro: ‘’C’est rare de trouver une personne comme toi, tu ne finiras jamais de me surprendre‘’

Selon certaines sources, Badro Escobar serait le principal financier de la Yorogang. Le jeune homme n’hésite pas à mettre la main à la poche quand il s’agit de soutenir les proches de son défunt ami, Ange Didier Houon alias Dj Arafat ou encore de soutenir un évènement en hommage au roi du Coupé-décalé. Une loyauté que la mère du Daishikan avait récemment révélé: ‘’il a toujours été là pour nous...Que Dieu te bénisse mon enfant‘’, avait-elle confié.

Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, avait également affiché toute son admiration pour celui qu’on appelle ‘’Le Blanc de la Chine‘’. «Badro Escobar est le vrai meilleur ami de DJ Arafat», a soutenu la mère de la petite Rafna Houon dans la télé-réalité intitulée ‘’La mère des chinois‘’, diffusée sur Life TV. Pour la commémoration de l’an 2 du décès de Dj Arafat, Badro Escobar était encore au four et au moulin. On l’a vu à la tête de la délégation de la Yorogang qui a installé l’enseigne lumineuse sur le lieu de l’accident de Dj Arafat. Il était également aux côtés de Carmen Sama, jeudi, lors de la cérémonie de remise de dons aux enfants du village SOS d’Abobo.

Ses actions ont, une fois de plus, séduit la belle Carmen Sama qui a rendu un bel hommage à Badro à travers une publication sur son compte Instagram. ‘’C’est rare de trouver une personne comme toi, tu ne finiras jamais de me surprendre. Merci pour l’amour que tu as pour ton défunt ami, pour moi et mes enfants. Je te serais toujours reconnaissante. Je t’aime mon frère‘’, a écrit Carmen Sama.