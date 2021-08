People: Il propose 30 millions Fcfa pour coucher avec Saga La Légende

L’artiste chanteur ivoirien Saga La Légende, ex-petit ami de la productrice Emma Dobré, avoue avoir repoussé les avances d’un gay pour 30 millions de Fcfa, lors d’une visite au Tchad.

Largué par Emma Dobré, Saga La Légende dit non à l'homosexualité

En Afrique sub-saharienne, l'homosexualité est largement criminalisée de façon officielle mais aussi officieuse dans plusieurs pays. Les lois répriment cette orientation sexuelle, exposant la communauté LGBTQI+ à la stigmatisation et aux violences de tout genre.

Ces dernières années, de plus en plus de célébrités lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, pansexuelles et non binaires, font leur coming out.

À l’occasion d’un séjour au Tchad, le chanteur du Coupé-décalé a été approché par une personne fortunée qui lui proposait 30 millions de francs CFA afin d’avoir une relation homosexuelle avec lui mais l’artiste a décliné la proposition.

‘’C’est l’un des tournants de ma vie auquel je m’attendais le moins voilà parce que je me suis dit que le show-biz n’est pas forcément lié à ça… J’ai toujours dit que quelqu’un qui te voit, ton ami garçon qui te voit, te propose ce genre de montant pour coucher avec toi, c’est parce qu’il sait que cette somme-là, tu peux attraper ça. Pourquoi s’adonner à ce genre de pratiques?’’, s'est-il interrogé.

Saga La Légende a donc refusé ces avances pour la simple raison qu’il se sent capable d’obtenir, par son travail, une telle somme. De plus, l’homme n’a pas manqué d’ajouter qu’il voulait ‘’être en paix avec son âme’’. En couple depuis plusieurs années, plus rien ne va entre Emma Dobré et Saga la légende.

Emma Dobré, productrice de l'artiste Kerozen, entretenait une relation amoureuse avec Saga Junior, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Il y a quelques jours, Saga La légende, également membre du label Emma Dobré Prod, affichait son mécontentement de voir sa compagne réagir dans une affaire entre Kerozen et Dj Leo.

Pour lui, la jeune productrice accordait une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier parfois sa vie de couple. Sur 45 pays en Afrique sub-saharienne, 28 disposent encore de législation interdisant ou réprimant l'homosexualité.