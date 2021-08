Vetcho Lolas: "Qui suis-je pour quitter la maison de mon père"

Le chanteur Coupé-décalé, Vetcho Lolas, a adressé un message à Molaré et à Asalfo. Ce qu'il leur demande.

Vetcho Lolas lance un message émouvant à Asalfo et à Molare

Vetcho Lolas, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, est un chanteur musicien et disc-jockey ivoirien qui a débuté sa musique en 1999. Resté dans l’ombre malgré plusieurs titres qui n’ont pas connu un grand succès, ce n’est qu’en 2008 que Vetcho va rencontrer la gloire avec ‘’La Shamakuana’’ ou « la danse des bloffeurs ». Depuis lors, l’artiste a réalisé plusieurs autres featurings avec des artistes de renom à l’instar d’Arafat dj, de Skelly, Bébi Philip, Debordo Leekunfa, Claire Bahi et bien d’autres. Cependant, la suite de sa carrière musicale peine à connaître le succès à l’image de son immense talent.

Considéré comme l'une des grosses déceptions des artistes ivoririens, Vetcho Lolas n'entend pas baisser les bras. Après avoir dévoilé récemment une chanson intitulée ''Mon nom'', le chanteur a adressé un message à deux de ses collègues artistes, à savoir Asalfo et Molaré, perçus comme des véritables leaders du showbiz ivoirien. “Grand frère, mets ta bouche dans ma carrière. Tu n’es pas Dieu mais un prince de Dieu. Besoin de ton amour. Gand homme, j’ai besoin de toi mon vieux. Mets ta main dans ma carrière le vieux”, a-t-il lancé à l'endroit d'Asalfo.

“Vieux, j’ai vu ton post sur mon son “Mon nom”. Grand merci à toi, tu sais vieux, retiens une chose vieux je me suis laissé dans une dépression juste parce que je ne me sentais plus aimé par toi. Pourtant, au fond, je t’aime depuis tout petit au Groupement SOPIM, maquis Pitch… Je suis d’abord ton petit frère de longue date, en plus ma grand-mère paternelle vient de Touba. Vieux, pardonne-moi si à un moment j’ai mal agi, si à un moment j’ai eu des propos déplacés. Après tout, tu es plus âgé que moi, je te demande pardon grand frère. Tu pousses le mouvement comme tu peux. Et merci pour le post avec ma chanson “Mon nom”, j’ai vu, je t’aime, sache-le. J’ai besoin de ton affection fraternelle “Mon nom”. Même le grand CR7 est revenu à la maison familiale. Qui suis-je pour quitter la maison de mon père”, a écrit Vetcho Lolas à Molaré.