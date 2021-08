PSG: Le Real Madrid fait une nouvelle offre de 200 M€ pour Mbappé

L’opération séduction entre le PSG et le Real Madrid autour de l’avenir de Kylian Mbappé, continue alors que le marché des transferts, touche à sa fin, et de nombreux clubs sont encore à la recherche de joueurs.

Le rideau tombe bientôt sur le mercato au PSG et au Real Madrid

Alors que Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat avec le PSG, Le Parisien dévoile ce mardi que le club de la capitale a proposé un contrat de 2 ans, jusqu'en juin 2024, et un salaire annuel net de 45 M€. Des émoluments supérieurs à ceux perçus par Lionel Messi et Neymar. Mais le champion du monde 2018 a dit non.

En guise de contre-attaque, le Real Madrid a fait parvenir aux dirigeants parisiens dans le courant de cet après-midi, une proposition de 200ME après deux précédentes offres de 160 et 180 ME. Tous les regards sont à présent tournés vers le Qatar.

Cependant, d’après les informations de Il Corriere dello Sport, tout le monde sait à Madrid comme à Paris, qu’un transfert de Kylian Mbappé serait désormais impossible. Le quotidien explique que, même si le Paris Saint-Germain venait à accepter une supposée troisième offre, le Real Madrid n’aura pas le temps pour régler tous les détails administratifs liés au contrat de Mbappé d’ici ce mardi minuit.

Florentino Pérez n’aurait aucune inquiétude concernant l’été prochain. Le président du Real Madrid ferait en effet confiance au Français pour attendre jusqu’au 1er janvier prochain, jour à partir duquel il pourra négocier librement avec le club de son choix.