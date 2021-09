Communication: Le géant sud-africain BCW s'installe à Abidjan

BCW, une agence de communication africaine dont le siège est basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, est désormais présente à Abidjan dans le cadre d’ un partenariat signé avec l’entreprise Opinion & Public.

Communication : Le Sud-Africain BCW désormais à Abidjan

Le Sud-Africain BCW poursuit son expansion en Afrique Francophone. Après le Bénin et la Guinée dans la sous-région ouest-africaine, l’entreprise de Communication spécialisée dans les domaines du B2B, affaires publiques, intelligences artificielles, gestion de crises et bien d’autres services, a officiellement annoncé, mercredi 1er septembre 2021, sa implantation à Abidjan, suite à la signature d’un partenariat à part entière avec Opinion & Public.

« Le fait qu'Opinion & Public BCW rejoigne les rangs de nos partenaires de marque, renforce la position de BCW dans la région et à travers l'Afrique, un marché de consommation en pleine croissance avec un énorme potentiel pour nos clients », a expliqué Scott Wilson, président Europe & Afrique de l’entreprise basée à Johanesburg. Précisant que « le partenariat » est à la base de la stratégie africaine de l’entreprise.

« Nos partenaires de marque bénéficient des avantages de l'appartenance à un réseau mondial, notamment un meilleur accès à l'expertise, aux formations, aux méthodologies exclusives de l'entreprise et aux meilleures pratiques mondiales, entre autres », a-t-il laissé entendre.

"Nous sommes d'autant plus heureux de nous voir confier la responsabilité de 3 marchés francophones à fort potentiel économique et humain, dont nous sommes certains qu'ils nous permettront de croître régulièrement dans le contexte de la reprise post-pandémie de nos économies", s’est réjoui Kwame Senou, Directeur général d'Opinion & Public BCW.

En tant que partenaire de marque à part entière, M. Kwamé Senou a promis que son entreprise compte améliorer son offre en donnant à ses clients et partenaires, l'accès à des services de communication intégrée et d'affaires publiques de qualité

Le réseau BCW Africa dont le siège est à Johannesburg, couvre 54 pays à travers le monde et se présente comme le premier réseau de communication du continent. Il s'appuie sur les connaissances locales, la perspicacité et la connectivité de ses partenaires dans les pays pour offrir à ses clients un soutien en matière de communication spécifique au marché et axé sur la stratégie.