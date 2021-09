El Youky à Carmen Sama: "C'est une go qu'on prend pour se promener"

Carmen Sama est au centre d'une publication de El Youky. L'homme qui se considère comme le président du couper décaler a tiré à boulets rouges sur la mère de Rafna. Que s'est-il réellement passé ?

El Youky clashe Carmen Sama: "Ce n’est pas une go qu'on doit mettre au foyer"

El Youky crie à qui veut l'entendre qu'il est le président du couper décaler depuis la mort de Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga, le 12 octobre 2006, à Ouagadougou au Burkina Faso. Dans une récente publication sur sa page Facebook, il a tenu des propos très acerbes à l'encontre de Carmen Sama, l'ancienne compagne de feu DJ Arafat. "Mes spartiates, sachez bien que dans la vie, toutes les femmes ne sont pas faites pour être dans un foyer. Il y a d'autres qui doivent rester maîtresses, d'autres djandjou(go de joie) et d'autres pour se promener avec comme sac à main qui se trouve dans ma main, lorsque tu es fatigué tu jettes", a-t-il planté le décor.

"Mais lorsque tu changes de rôle, tu souffres. Femme qu'on prend pour se promener, tu mets au foyer, elle prendra ton foyer pour se promener", a prévenu El Youky. Pour lui, Arafat DJ avait du mal à choisir une femme. "Il était sensible sentimentalement et il aimait fesses et joli visage, mais le cœur, il n'avait pas le temps d'étudier cela", a révélé le neveu de la célèbre chanteuse ivoirienne Aicha Koné.

El Youky ne s'est pas arrêté là. "Carmen n'est plus la femme d'Arafat DJ, elle doit enlever le nom Sama sur elle et vous les chinois, si vous avez aimé Arafat, dissociez l'image et le nom d'Arafat à Carmen. Ce n’est pas une go qu'on doit mettre au foyer. Désabonnez-vous sur les pages et comptes de cette fille. Je ne parle pas de ces choses, mais étant PR, j'ai mon mot à dire. Carmen est une go qu'on prend pour se promener et elle va entraîner Rafna dans ça", a prévenu l'acteur du couper décaler.