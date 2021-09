Taliban Choco s'explique et accuse Vitale: ''C'était pour créer un buzz''

Le blogueur Taliban Choco a fait des révélations bouleversantes sur sa récente prise de bec en public avec la chanteuse Coupé-décalé, Vitale.

Taliban Choco: ''Cette vidéo a été réalisée à la demande de Vitale''

Lors de son dernier séjour en France, la chanteuse ivoirienne Vitale a été prise à partie par le blogueur dénommé Taliban Choco qui lui a craché au visage qu’elle ne savait pas chanter. Ce dernier lui a fait savoir que Josey chantait mieux qu’elle. ‘’C’est toi qui te joues la plus grande chanteuse de Côte d’Ivoire là. Je dis: Josey chante mieux que toi … Tu es quel genre de chanteuse? Tu chantes quoi même? Une fausse chanteuse comme ça‘’, avait lancé Taliban Choco.

Mais, pour de nombreux observateurs, il s’agissait encore d’un coup monté par Vitale; et ce, d’autant plus qu’elle a répondu à son "agresseur" par un large sourire. ‘’Toi, tu sais chanter que moi? Va te faire f...‘’, a-t-elle répliqué. ‘’On sent la mise en scène. Vous prenez les gens pour des idiots‘’, a commenté un internaute. La fameuse vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs personnes ont fermement condamné l'acte de Taliban Choco qui avait fini par présenter ses excuses. Mais contre toute attente, Taliban Choco est monté au créneau, affirmant que toute cette histoire était en réalité un coup bien préparé avec la complicité de Vitale.

''La vidéo qui circule et dans laquelle je dis que Vitale ne sait pas chanter, est juste un buzz. Cette vidéo a été réalisée à la demande de Vitale. Oui, nous nous sommes entendus avant de faire cette vidéo", a indiqué Taliban Choco dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une information qui ne surprend pas puisqu'on a encore en mémoire les nombreux baisers eu public entre Vitale et Momo Wang. La chanteuse et son arrangeur avaient simulé un mariage juste pour créer le buzz.

De son côté, Vitale s'inscrit en faux face aux propros de Taliban Choco. '' KO c’est un BUZZ. Suis pas une menteuse moi. C’est méchant tout ça. Mais Dieu vous voit'', a-t-elle posté sur sa page Facebook, tout en dévoilant des enregistrements de conversations qu'elle aurait eues avec Taliban Choco qui affirmait n'avoir jamais vu Vitale avant le déclenchement de cette affaire.