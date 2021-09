Emploi: Mamadou Touré va donner une seconde chance à Dougoutigui

N’ayant pas bien géré l’entreprise avicole financée par le ministre Mamadou Touré, Dougoutigui a récemment appelé son bienfaiteur à l’aide. Voici la réponse du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Mamadou Touré: ‘’ Je pense que Dougoutigui a été honnête‘’

Devenu célèbre fin 2018 grâce à une banale vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Dougoutigui avait été reçu par plusieurs personnalités du pays dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui lui a offert une ferme de volailles, un tricycle, une gazinière, trois vélos, un lit et bien d'autres choses. Un financement estimé à 22 millions de Fcfa.

‘’Il y a une conférence de presse où le ministre même m’a invité. Il a dit que le budget était de 22 millions de Fcfa. C’est-à-dire, le terrain, la construction du bâtiment, les poulets … Quand on partait au bureau, il me donnait toujours une enveloppe pour mettre sur moi (…) Après, il y a eu des soucis, et le ministre m’a remis 1,5 million‘’, a expliqué Dougoutigui, il y a quelques jours, sur le plateau de l’émission Peopl’Emik sur La3. Une véritable aubaine qu'il n'aura pas su optimiser puisqu’il dit être aujourd’hui ruiné.

Il a donc appellé à nouveau son bienfaiteur à l’aide, afin de relancer son entreprise. ‘’ Je n'ai plus rien. La ferme est là, mais il ne me reste plus rien. Il n’y a plus de poulets dans la ferme. J’aimerais solliciter le ministre Mamadou Touré. C’est vrai qu’il aurait voulu que je sois un grand entrepreneur, mais ça n’a pas été le cas. Qu’il sache que je suis toujours le Dougoutigui qu'il a connu‘’, a-t-il lancé. De son côté, le ministre Mamadou Touré estime qu’il faut accordé une seconde chance à Dougoutigui.

‘’…Je pense qu’il a été honnête. Dougoutigui a expliqué lui-même qu’on l’a aidé, qu’on lui a installé une ferme qu’il a mal gérée. Comme il l’a dit, l’argent ne lui a pas été remis. Nous avons acheté l’espace à 8 millions FCFA; 14 millions FCFA d’investissement ont été mis à sa disposition. Il a fait deux mois de formation à Yamoussoukro. Étant à l’extérieur du pays, j’ai entendu que Dougoutigui regrette. Nous allons l’aider à nouveau…’’, a soutenu Mamadou Touré lors de son passage sur la chaîne de télé NCI.