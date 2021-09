Suspect 95: ‘’ Il n’y a pas de camaraderie dans le travail‘’

Quelques mois après son concert au palais de la Culture de Treichville à Abidjan, le jeune rappeur Suspect 95 a dévoilé une nouvelle chanson qui cartonne sur la toile.

‘’No frère sang in business’’, la nouvelle chanson de Suspect 95 qui fait sensation sur la toile

Suspect 95 a dévoilé, le vendredi 24 septembre dernier, une chanson intitulée: ‘’No frère sang in business’’, qui fait sensation sur les réseaux sociaux. L’artiste a même été invité, mercredi, sur la chaîne Life Tv, à se prononcer sur cette chanson qui cumule déjà plus de 300.000 vues sur Youtube.

“Il n’y a pas de camaraderie dans le travail. On peut être ami toi et moi, mais dès le moment qu’on décide de travailler ensemble, on ne se considère plus comme des amis, on devient des collaborateurs. Il faut qu’on travaille avec rigueur, dans le sérieux. Si on se considère comme amis, il y aura des largesses, on va se laisser aller et le business va tomber. Pour le bien du business, No Frère Sang in Business. L’ouvrier mérite son salaire. Si tu viens me demander un service par rapport au travail que je fais et qui me donne à manger, il faut normaliser le fait que j’ai le droit de dire non, ça ne m’arrange pas. Il ne faut pas que le service que tu vas rendre, te mette en danger. Par reconnaissance, j’ai signé des contrats qui m’ont fait plonger… Parce que j’estimais qu’il fallait être reconnaissant”, a témoigné Suspect 95.

Pour rappel, le samedi 27 mars dernier, Suspect a donné, pour la toute première fois de sa carrière, un concert live à la 4000 places du palais de la Culture de Treichville. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune rappeur a réussi son pari. En effet, la salle Anoumanbo du Palais de la Culture était archie comble. Plusieurs autres artistes avaient également effectué le déplacement afin d'apporter leur soutien à Suspect 95. On peut citer entre autres, Asalfo, Didi B et Elown ( membres des Kiff no beat), Obam's, Ramba Junior, Kerozen, le rappeur béninois Fanicko et la belle chanteuse Josey.

Cette dernière n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges à l'égard du président fondateur du Syndicat, ce mouvement humoristique qui appelle les femmes à se prendre elles-mêmes en charge sans toujours compter sur les hommes. ''SUSPECT 95 c'est un chef ! Trop intelligent Petit là. Pour l’avoir vu répéter, j’ai trouvé qu’il met beaucoup de sérieux dans ce qu’il fait. Et cérise sur le gâteau : il prie avant de commencer ses répétitions. Chapeau à toute son équipe et son orchestre. Ils ont fait un beau boulot'', avait-elle indiqué.