Apoutchou National signe chez Le Molare, Debordo le met en garde

Apoutchou National fait désormais partie de l'écurie de Le Molare. Mais à peine le fils de Bleu Brigitte a posé ses valises à M Group que Debordo Leekunfa le met en garde contre la "haute sorcellerie".

Pourquoi Debordo met Apoutchou National en garde

C'est à travers une publication sur sa page Facebook que Soumahoro Moriféré, plus connu sous le nom Le Molare, a annonce l'arrivée d' Apoutchou National dans son écurie. "Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer la signature du contrat de production Apoutchou National entre lui et notre entreprise. Convention qui a été signée ce jour avec le représentant de M Group sur Paris M. Vino. Nous sommes engagés à l'accompagner efficacement dans sa carrière artistique et nous sommes fiers de cette signature", a écrit l'ancien compagon de Douk Saga.

Dès l'annonce de la nouvelle collaboration entre Apoutchou National et l'ex-membre de la Jet 7, Debordo Leekunfa a préféré mettre en garde le fils de Bleu Brigitte contre les dangers du showbiz ivoirien. "Qu'il se prépare à la haute sorcellerie, car ça vraiment le dégoûter. Est-ce qu'il connait la vérité ? Il ne va pas croire. Bienvenue cher collègue, ton yako déjà", a répondu Le Mimi au post de Le Molare.

Pour sa part, Stéphane Agbré dit Apoutchou National se réjouit de son contrat avec M Group. "Ma nation, c'est avec un grand plaisir que je vous informe que désormais, Molar Inter artiste devient mon producteur officiel pendant quatre ans pour un contrat renouvelable", a fait savoir le "chéri" de la sulfureuse Emma Lohoues.

Apoutchou National s'est fait connaitre des internautes à travers des vidéos dans lesquelles il aborde les sujets brûlants de l'actualité people ivoirienne. Récemment, ce jeune homme, qui vit en France, a organisé un événement dénommé Les Oscars des bloguers, qui s'est tenu le 10 septembre 2021 à Paris.