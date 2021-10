Serey Dié apporte son soutien à Debordo: ''Sois fort mon frère''

L’international ivoirien Serey Dié Geoffroy a apporté son soutien à l’artiste Coupé décalé, Debordo Leekunfa, qui a décidé de renier la nationalité ivoirienne.

Serey Dié justifie le comportement de Debordo Leekunfa

Après sa sortie contre Fally Ipupa et tout le peuple congolais, Debordo Leekunfa s’est encore fait remarquer sur la toile ces derniers jours, en annonçant qu'il renonçait à la nationalité ivoirienne. ''Je ne suis plus ivoirien. J’appartiens à l’Afrique. Être ivoirien est une malédiction parce que ça ne te fera jamais avancer en tant qu'artiste (...) Les Ivoiriens sont des suceurs'', a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook. Sévèrement critiqué sur la toile après sa sortie, Debordo Leekunfa qui a été rejoint par son jeune collègue Safarel Obiang, a reçu le soutien de l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy. ''Pourquoi nous sommes toujours en train de négliger et rabaisser nos artistes. Debordo Leekunfa, sois fort mon frère. L ÉTERNEL EST DIEU‘’, a écrit le footballeur ivoirien sur sa page Facebook.

Serey Dié est même allé plus loin en justifiant le comportement de Debordo vis-à-vis de Fally Ipupa. ‘’Debordo sait que Fally Ipupa est son grand frère. Nous aimons tous la musique congolaise et c’est l’Afrique qui gagne. Même si nous n’avons pas apprécié la manière, il faut reconnaître que dans le fond, il y a une vérité. Sa cible n’est pas son grand frère, c’est plutôt ces sponsors et ces promoteurs qui n’ont aucun respect pour le travail abattu par ces artistes. Les artistes étrangers méritent de venir prospérer chez nous; pas de soucis, mais pas pendant que les artistes locaux sont marginalisés. Je ne suis personne peut-être pour en parler, mais c’est de cette même manière, nous avons perdu ARAFAT. Paix à son âme. Désolé hein, mais l’ivoirien n’aime pas voir le bonheur de son frère. Il est plutôt en train de rigoler quand tu souffres. Quand il faut soutenir, nous dénigrons et quand il faut applaudir, nous critiquons. Que DIEU nous aide tous‘’, a-t-il laissé en commentaire.