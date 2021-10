Musique: Privat BNG, espoir de la musique tradi-moderne baoulé

L’artiste-chanteur et arrangeur Privat BNG sera en grande attraction le samedi 04 décembre 2021 au Maquis Le Ronier chez Kédjébo à Koumassi. Ce jour marquera la dédicace de son nouvel album baptisé ‘’Moayé’’. Un événement qui porte la signature de l’entreprise de Communication, d’Evénementiel et de Production audiovisuelle Zoom Corporate.

Privat BNG présente ‘’Moayé’’, un album de 20 titres

Cet événement qui se présente comme un nouvel envol pour l’artiste, sera pour lui, l’occasion de faire montre de tout son talent et son savoir-faire. A cette occasion, Privat BNG gratifiera ses fans et les mélomanes ivoiriens d’un concert-live en plus de son nouvel album ‘’Moayé’’ de vingt (20) titres qu’il leur fera déguster. De son vrai nom Brou N’Goran Germain, Privat BNG est un artiste-arrangeur, chanteur et auteur-compositeur né la 27 mai 1976 à Divo, ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Père de trois (3) enfants, l’artiste est originaire du centre de la Côte d’Ivoire, précisément de Sakiaré dans la sous-préfecture de Yamoussoukro de par son père, et de Kékrénou S/P Ando-Kékrénou de par sa mère.

Grand espoir de la musique tradi-moderne baoulé, Privat BNG a aussi un parcours et des ambitions qui laissent espérer qu’il fait partie de la relève de ce genre musical. C’est en 1990 qu’il est piqué, dans la fleur de l’âge, par le virus de la musique. Cette passion trouvée pour la musique, le conduit à la formation, à Yamoussoukro, d’un groupe ‘’Wôyô’’ dont il est membre, dénommé ‘’Les Compagnons du Centre ‘’. Ce groupe se spécialise dans l’animation, à travers la capitale politique ivoirienne, des cérémonies de mariage, d’anniversaire, de funérailles...

Fort de cette expérience et poussé par une réelle envie de réussir une carrière dans la musique, Privat BNG crée, en 2000, un groupe artistique appelé ‘’Les Princes du Bonheur’’. Il en découle la sortie d’un album ‘’Zouglou’’ de six (06) titres. Si ce premier essai manque de lancer véritablement la carrière de l’artiste, il a toutefois le mérite de mieux appréhender le milieu du showbiz. Cette première expérience vécue, il décide d’améliorer son art. Pour ce faire, il fait le choix judicieux d’intégrer, en 2004, une école de formation artistique pour y apprendre le métier de musicien, d’arrangeur, de chanteur et d’auteur-compositeur. Et ce, sous le regard bienveillant de l’arrangeur Hervé Goly, son mentor.

Au sortir de sa formation, Privat BNG devient, en 2007, membre du groupe de la Diva de la musique tradi-moderne baoulé, Antoinette Konan. Il y exerce, jusqu’aujourd’hui (2021), la fonction de percussionniste. En 2008, Privat BNG participe, avec le groupe ‘’Anouanzê’’ de Béoumi, au concours télévisé ‘’Podium’’. Participation à l’issue de laquelle, le groupe sort vice-vainqueur. Aussi, Privat BNG joue-t-il, au Festival du MASA 2017, aux côtés de l’artiste Yola Kouassi. En 2018, il réalise et sort, cette fois en solo, un album de dix (10) titres, intitulé ‘’Srankpa’’. Il enchaine, en 2019, avec un autre maxi-single de 04 titres dénommé ‘’Lohou Bâh’’. Ces deux œuvres de l’artiste Privat BNG, vont lui permettre d’entrevoir une carrière pleine de promesses.

En 2021, il rentre à nouveau en studio pour sortir ‘’Moayé’’, un album de vingt (20) titres qu’il présentera le samedi 04 décembre 2021 à partir de 15h au Maquis Le Ronier chez Kédjébo sis à Koumassi-Bia Sud. Ambitieux et caressant le rêve d’amorcer une grande carrière, Privat BNG se confie à l’entreprise de Communication, d’Evénementiel et de Production audiovisuelle Zoom Corporate dont le management est assuré par le président de l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire, Philip Kla.