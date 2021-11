En clash avec Debordo Leekunfa, Stelair reçoit le soutien de Christy B

Après avoir été menacé par le chanteur Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, le jeune arrangeur chanteur ivoirien Stelair, a reçu le soutien de Christy B.

Christy B: ‘’Nous ferons face à toutes menaces à l’encontre de l’artiste (Stelair)''

Debordo Leekunfa s’est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, en annonçant qu'il renonçait à la nationalité ivoirienne. ''Je ne suis plus ivoirien. J’appartiens à l’Afrique. Être ivoirien est une malédiction parce que ça ne te fera jamais avancer en tant qu'artiste (...) Les Ivoiriens sont des suceurs'', a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook. Cette sortie de Debordo Leekunfa, a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont celui du jeune arrangeur ivoirien Stelair.

''On peut être en colère contre certaines personnes. Mais jamais faire allusion à notre drapeau de la sorte ! Si tu veux, il faut être asiatique mais il ne faut jamais cracher sur notre pays, encore moins dire ce que tu es en train de dire. On te respecte bien mais il faut respecter notre pays. Parfois quand les grands frères font des bêtises, on doit leur dire la vérité ! Debordo Leekunfa, tu te comportes comme un lâche!'', a commenté Stelair.

Et la réponse de Debordo Leekunfa ne s’est pas fait attendre. ‘’ Je vais arriver à Abidjan, tu vas me sortir ça en face. Facebook donne des ailes (…) Si tu me vois, il faut te cacher car tu vas sentir hors réseau (…) Tu n’es pas caché. Toi seulement, tu seras un bon régal‘’, a répliqué Debordo Leekunfa. De son côté, Stelair est revenu à la charge avec une autre publication destinée à Debordo Leekunfa. ‘’ Les gens veulent rentrer à Abidjan pour faire boxe. Nous, on les attends ici. Ko, tu vas me répéter ça en face. Faut rentrer au studio, tu vas chanter le vieux Debordo Leekunfa. Voilà coupé décalé est là, depuis tu ne peux rien créer de nouveau … Je suis un artiste, je ne suis pas un boxeur. Même si la vérité fait mal, moi je vais la dire…’’, a-t-il lancé.

Cependant, force est de constater que Stelair a recu un soutien de taille. Il s’agit en effet de Christy B, un des premiers artistes du mouvement Coupé décalé. ‘’J’apporte tout mon soutien à l’artiste Stelair pour la défense du drapeau ivoirien et je préviens: nous ferons face à toutes menaces à l’encontre de l’artiste’’, a-t-il prévenu sur sa page facebook.