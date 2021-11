Zouglou: Magic System invite Dominique Ouattara à ses concerts

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu en audience les membres du mythique groupe ivoirien de Zouglou, Magic System, le lundi 8 novembre 2021. Cette rencontre qui a eu lieu à la résidence Présidentielle à la Riviera Golf, a enregistré la présence de tous les membres du groupe avec à leur tête Traoré Salif dit Asalfo, lead vocal des Magiciens.

Le Groupe Magic System chez la Première dame Dominique Ouattara

Au-delà de l’aspect convivial de ces retrouvailles, il était question pour les magiciens d’une part, de porter l’information à Madame la Première Dame de l’organisation de leurs concerts les 12 et les 15 novembre sur les bords de la lagune Ebrié, et d’autre part, de l’inviter officiellement à ces évènements majeurs. Organisés par Gaou Productions, ces concerts s’inscrivent dans le cadre d’une tournée du groupe, dénommée "Envolée Zougloutique Tour".

Traoré Salif a bien voulu nous en dire un peu plus sur les raisons de cette audience. « Ce que nous pouvons retenir de cette rencontre, il s’agit déjà d’une coutume que nous perpétuons parce que tout le monde sait les liens qui existent entre la Première Dame et le Groupe Magic System. Donc cet après-midi, nous sommes venus annoncer à Madame la Première Dame de manière officielle la tenue de notre spectacle comme on a l’habitude de le faire (…) C’est une causerie familiale que nous avons menée; cela parce qu’il était très important pour nous quand même de faire cette étape pour avoir les bénédictions avant de commencer le périple des deux concerts qui ont lieu les 12 et 15 novembre prochain. Nous sommes venus l’inviter officiellement », a tenu à préciser Traoré Salif.

Notons que ces concerts interviennent quatre années après le dernier concert de Magic System sur les bords de la lagune Ebrié. Le groupe ivoirien sera donc en concert le 12 au Sofitel Hôtel Ivoire et le 15 novembre 2021 au Palais de la Culture d'Abidjan.