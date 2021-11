Agalôh Festival: Tous à Didoko (Divo) les 10 et 11 décembre 2021!

La toute première édition de l’évènement culturel dénommée Agalôh Festival se tiendra du 10 au 11 Décembre 2021 à Didoko, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Divo. L’information a été donnée au cours d’un point de presse à Cocody-Angré, le mardi 9 Novembre 2021 par le Commissaire général dudit Festival, Hilaire Gueby, fils de la sous-préfecture de Didoko.

Didoko en fête du 10 au 11 décembre 2021

« Dans le souci d'exalter notre culture et égayer les populations de notre sous-préfecture de Didoko de manière générale et de rassembler les filles et fils de ladite sous-préfecture en particulier autour d'un paradigme ou modèle de développement de Didoko, les enfants de la localité réunis, ont décidé d'organiser un Festival dénommé Agalôh Festival », a fait savoir le commissaire général. Ce festival qui se veut un cadre de loisirs et d’égaiement des parents ainsi que de la jeunesse, vise également à être le havre de rencontres fraternelles et instructives entre les filles et fils de Didoko dans toutes leurs composantes en vue d'une union sincère et utile entre ces filles et fils. Ce festival, a indiqué, Hilaire Gueby, vise à aider à réunir les parents et enfants autour d'un idéal commun.

Mais aussi un modèle économique de développement pour un type et une qualité de vie des plus reluisants pour tous et le réveil de la localité. Une partie du festival est dédié à l’encadrement. Pour cette édition, ce sont les femmes de ladite sous-préfecture qui seront à l’honneur. A cet effet, une conférencière exposera sur le thème choisi pour la 1ère édition consacrée aux femmes de la circonscription. Toutes les associations des femmes autochtones, allogènes et allochtones bénéficieront des enseignements d’une experte dans la journée du 10 décembre 2021 : « Trop peu valorisée dans notre société, les femmes rurales restent sans conteste le véritable pilier de la famille.

Ainsi cette édition leur consacrera une part belle à travers une formation sur l’entreprenariat féminin, consécutivement à la conférence-débat sur le thème : « Politique de développement et culture rurale, quelle place pour la femme dans la sous-préfecture de Didoko ? ». Une mission de mobilisation et de sensibilisation a donc été effectuée dans les 15 villages et campements qui composent la sous-préfecture de Didoko. Au menu, Il y aura des danses et jeux traditionnels, un concours de beauté, des formations, une veillée de prière et la visite des sites touristiques. La sous-préfecture de Didoko, faut-il le noter, est située sur l’axe Divo-Hiré.