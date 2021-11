Coupé-décalé - Debordo arrête tout: ''Je ne fais plus de clash''

L’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a fait savoir que désormais, il ne ferait plus de clash sur les réseaux sociaux.

Debordo Leekunfa: ''Je ne me vois pas en train de faire direct sur Ariel ou sur Safarel''

Invité sur la chaîne NCI , l’artiste Coupé décalé Debordo Leekunfa est revenu sur cette longue période où il avait complément disparu des radars.

‘’ C’était un moment de calme, de mea culpa, on a pris du recul, on a réfléchi, on a essayé de penser un peu au Coupé décalé, comment faire pour revenir en puissance, dans un mouvement inachevé. Là je suis revenu pour aider un peu mes potes, mais dans le modèle clash. En tout cas, moi je ne fais plus clash. Si tu m’as clashé, je laisse pour moi à Dieu‘’, a soutenu Debordo Leekunfa.

Puis d’ajouter: ‘’ Il y a qui ? ceux qui sont là font pitié, c’est Arafat au moins qui était quelque chose, c’était deux puissances. Maintenant il y a une puissance qui n’est plus là. Ceux qui sont là , ils peuvent faire quoi (…) je ne me vois pas en train de faire direct sur Ariel ou sur Safarel , ce ne sont pas mes enfants, ils ne sont même pas encore nés‘’.

Par ailleurs, Debordo Leekunfa a fait savoir qu’il prévoit rendre hommage à son ex meilleur ami, feu Dj Arafat . ’ J’ai prévu des musiques pour Dj Arafat, mais je ne vais pas lancer ça maintenant parce que je n’ai pas envie de faire de la récupération (…) parce qu’Arafat, son affaire, quand tu rentres dedans, on te clashe, tu sors, on te clashe (…).