LDC : L’ombre d' Abde Ezzalzouli plane sur le choc Barcelone - Benfica

Barcelone - Benfica en LDC - Abde Ezzalzouli, la pépite hispano-marocaine du Barça n’a pas cessé d'enflammer la Catalogne en seulement trois apparitions.

Barcelone - Benfica: Deux grosses absences chez les blaugranas

Les Blaugrana ont démarré le règne de Xavi Hernandez par une victoire samedi soir, en battant l'Espanyol 1-0. Memphis Depay a inscrit le but de la victoire après un penalty controversé. Mais deux jeunes ont fait les gros titres : Abde Ezzalzouli, 19 ans, a impressionné pour sa troisième apparition en équipe A, tandis qu'Ilias Akhomach, 17 ans, a attiré l'attention pour ses débuts.

Mais ni l'un ni l'autre ne seront impliqués mardi soir lorsque le Barca affrontera Benfica en Ligue des champions.

Barcelone - Benfica, le choc à gagner à tout prix

Le FC Barcelone a tablé pour ses budgets sur une qualification pour les quarts de la Ligue des champions. Et s'il a relevé la tête après ses deux claques inaugurales, le club catalan, qui se déplace au Bayern pour la dernière journée, va jouer gros face au Benfica Lisbonne mardi. Un faux pas pourrait même causer quelques sueurs froides au board blaugrana.

L'enjeu n'est en effet pas seulement sportif sur cette rencontre. Et va même bien au-delà. On le sait, la Ligue des champions est une poule aux œufs d'or précieuse pour les clubs et leurs comptables. Habitué depuis la saison 2000-2001 à toujours passer la phase de poules, le club catalan, sorti pour la première fois depuis 2007 dès les huitièmes la saison passée, a donc encore vu loin pour cette année.

Trop peut-être étant donné l'état du club. "Nos budgets ont été réalisés avec l'idée que l'équipe atteigne les quarts de finale de la Ligue des champions", a prévenu en octobre dernier Eduard Romeu, vice-président du secteur économique du FC Barcelone.