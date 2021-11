Résultats 13e journée Premier League 2021-2022: City a 1 point de Chelsea

Découvrez les résultats complet de la Premier League après le choc de la 13e journée entre Manchester City (2e) et West Ham (4e) qui a tourné à l’avantage de Citizen qui a dompté les Hammers.

Premier League: les Citizens sont à 1 point de Chelsea toujours en tête de classement

Malgré la tempête de neige qui s'est abattue sur l'Etihad Stadium, Man City a continué son petit bonhomme de chemin. Le club anglais a dominé West Ham dans le choc du haut de tableau (2-1), dimanche, lors de la 13e journée. Des buts d'Ilkay Gundogan (33e) et Fernandinho (90e) ont donné la victoire aux joueurs de Pep Guardiola.

Pas de vainqueur dans le choc de la 13e journée. Mené au score après le but de Sancho (50e), Chelsea a fait la course derrière face à Manchester United à Stamford Bridge, avant de parvenir à égaliser grâce à Jorginho (69e s.p) et faire match nul (1-1). Ce résultat permet aux Blues de rester leaders, mais ces derniers n'ont plus qu'un point d'avance sur Manchester City.

RÉSULTATS 13E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 novembre

Arsenal 2 - 0 Newcastle

Liverpool 4 - 0 Southampton

Norwich 0 - 0 Wolverhampton

Crystal Palace 1 - 2 Aston Villa

Brighton 0 - 0 Leeds

Matches du dimanche 28 novembre

Manchester City 2 - 1 West Ham

Brentford 1 - 0 Everton

Leicester 4 - 2 Watford

Chelsea 1 - 1 Manchester United

Reporté Burnley - Tottenham