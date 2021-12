Sénégal: Alexia Vody, ex-copine de Dj Arafat, victime de ‘’sorcellerie‘’

La belle Alexia Vody, ex copine de feu Dj Arafat, est revenue sur la mésaventure qu’elle a vécue il y a quelques mois au Sénégal.

Alexia Vody: ‘’On a compris que c’était du sabotage, de la méchanceté‘’

La belle Mona Alexia Flory Vodi, plus connue sous le nom Alexia Vody, ex copine de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a eu de gros ennuis avec la justice sénégalaise en juillet dernier. Selon les informations relayées dans les medias, elle avait été arrêtée pour avoir ouvert une clinique pour grossir les seins et les fesses des femmes sénégalaises.

Partie à Dakar pour effectuer des opérations de chirurgie esthétique sur des patientes sénégalaises, Alexia avait été épinglée par la police. Son mari qui était à ses cotés, avait lui-aussi été arrêté.

Jugée au tribunal des flagrants délits de Dakar, la belle Alexia Vody a été condamnée à 6 mois de prison dont 1 mois ferme et son matériel, confisqué. Un peu plus de trois mois plus tard, la jeune femme qui se trouve présentement à Abidjan, est revenue sur sa mésaventure.

‘’…j’ai été dans un pays voisin, j’étais avec mon époux pour le travail et donc il y a des personnes que je connais très bien d’ailleurs qui ont monté de toutes pièces une histoire. À la base, c’était une histoire de drogue contre mon mari…et donc quand la police est venue, ils ont fouillé, ils n’ont pas trouvé de drogue’’, a-t-elle expliqué sur la chaine NCI.

Puis d’ajouter: "Après, ils m’ont demandé le travail que je fais, j’ai expliqué (….) il y avait une dame qui était là, c’est elle qui avait appelé la police…. Je lui ai dit que je fais l’augmentation des fessiers…. Ils me demandent si j’ai le droit d’exercer dans ce pays, j'ai dit de toute façon, je ne suis pas installée ici, j’ai fait plusieurs pays africains. Je n'ai jamais eu de problème. Ils me demandent si j’ai des diplômes, j'ai montré ,… ils me disent: suivez-nous (mon mari et moi ). On va au poste de police, vous allez revenir tout de suite...’’, a-t-elle témoigné.

Poursuivant, Alexia Vody a expliqué qu’elle a été victime de sabotage. ‘’Quand on a découvert les personnes qui entaient cachées derrière, on a compris que c’était du sabotage, de la méchanceté. Moi j’appelle ça de la sorcellerie‘’, a-t-elle soutenu.