Juste Crepin clashe Debordo :"Je ne regrette en rien ce que j’ai posté"

L’influenceur Juste Crepin Gondo s’est à nouveau prononcé sur sa prise de bec avec le chanteur coupé décalé, Debordo Leekunfa.

Juste Crépin Gondo à propos de Debordo Leekunfa : ‘’ quand son nom est cité , ce n’est pas dans les choses qui l’élèvent''

Dans une vidéo postée sur la toile, l’on a aperçu le chanteur coupé décalé, Debordo Leekunfa, en train de déclarer la guerre à tout le peuple congolais dans une boite de nuit à Abidjan. ''À l'heure-là, mes adversaires, il y a Fally, il y a Féré, et puis il y a tous leurs compatriotes", a lancé l'auteur du titre Detounounan.

A la suite de ces propos, une bagarre générale est née dans la discothèque. Cette vidéo devenue virale a scandalisé de nombreux observateurs dont l'influenceur Juste Crepin Gondo. ''Donc Debordo Leekunfa que j'apprécie tant au lieu de mieux exploiter son talent et de faire concert 2 millions l'entrée, il ne boycotte pas Fally Ipupa comme promis et pire c'est palabre il va faire dans bar ? Tu es perdu champion", a-t-il posté sur sa page Facebook.

La réponse de Debordo Leekunfa n'a pas tardé. ''Champion je te respecte beaucoup, j’aime beaucoup ce que tu fais. Mais je te promets que ce respect pourra continuer à condition que tu t’occupes de tes oignons, sinon je te jure que tu vas apprécier hors réseaux sociaux. Ce n'est pas une menace, mais une sensibilisation ! Faut faire capture pour garder... ',' a-t-il prévenu.

Invité à l’émission Pplk sur la 3, Juste Crepin a dit sa part de vérité. ‘’ Debordo est un artiste que j’apprécie beaucoup, comme je le défends souvent face à certains chinois qui continuent de l’accuser, des amis m’ont demandé de regarder ce qu’il fait… Je n'ai rien contre Debordo, il a du talent, mais très souvent, quand son nom est cité, ce n’est pas dans les choses qui l’élèvent à certains niveaux. On l’attend quelque part, on ne le voit pas là-bas, mais c’est toujours dans des sorties comme ça ‘’, a lancé Juste Crépin avant de cracher ses vérités à Debordo.

‘’ La vérité ne doit pas te déranger même si ça ne va pas dans ton sens. Si tu me dis que je n’aurai pas dû faire cette sortie sur les réseaux sociaux, je suis d’accord, c’est une erreur de ma part, mais je ne regrette en rien ce que j’ai posté parce que c’est ce que je pense. Quand tu dis que tu es mieux que quelqu’un qui fait concert à un million, on s’attend à ce que tu fasses un concert à 2 millions pour que tu nous prouves ce dont tu es capable aussi, et tu ne peux pas t’attaquer constamment aux Congolais, tu as une carrière à gérer ‘’ a-t-il indiqué.