Claire Bahi à Vetcho Lolas : "Je t’aime dans l’amour du Christ"

Dans une publication sur sa page Facebook, Claire Bahi se réjouit de la décision de Vetcho Lolas de se consacrer à Dieu. En effet, le chanteur avait annoncé qu'il se consacrait désormais à l'oeuvre divine. L'ex-Première dame du couper décaler a encouragé l'auteur du titre "Chamakouana".

Claire Bahi : "Je sais que ça ne sera pas facile, mais tiens bon"

Il y a peu, Vetcho Lolas annonçait une importante nouvelle à ses fans. L'artiste-chanteur s'était résolu à changer de vie en se convertissant au christianisme. "Dans les temps passés, DIEU parlait aux Prophètes par des signes. Je pense que DIEU parle aux humains, c'est ma manière de voir les choses. On aime la musique, quand on voit nos amis, ce n'est pas parce qu'on est envieux, mais ça nous fait plaisir de voir d'autres personnes évoluer dans la musique, on a envie de réussir aussi comme eux, donc on fait les efforts. Ça ne va pas et sérieusement ça ne va pas, je ne suis pas un opportuniste envers DIEU... Dans la musique aujourd'hui ce n'est plus une histoire de succès, mais de clan, il faut que tu sois avec eux pour pouvoir réussir'', avait confié Vetcho Lolas.

Joignant l'acte à la parole, Vetcho Lolas a rendu visite à Claire Bahi le vendredi 28 janvier 2022. Il faut rappeler qu'après la mort brutale d'Arafat, l'ancienne Première dame du couper décaler a pris la décision de tourner le dos au "monde" pour se réfugier dans les bras de Dieu.

C'est donc avec joie que Claire Bahi a accueilli Vetcho Lolas dans sa nouvelle famille. "Shalom Shalom mon frère, mon fils Vetcho Lolas par ce poste j’aimerais te souhaiter la bienvenue dans la maison de notre papa notre Seigneur Jesus Christ. Je savais bel et bien que tu allais te mettre au service du Seigneur, mais c’est le jour je ne connaissais pas et notre Dieu a décidé que ça soit maintenant. Je ne sais comment exprimer ma joie en ce petit texte alors imagine l’immense joie qu’il y’a dans les cieux pour ta nouvelle vie. Je sais que ça ne sera pas facile, mais tiens bon fais confiance a notre Seigneur, car Il ne te décevra pas. Encore bienvenue mon fils je t’aime dans l’amour du Christ", a posté la nouvelle chantre sur les réseaux sociaux.