Burkina faso: Des nouvelles du président déchu Roch Christian Kaboré

Les membres de la mission conjointe de la CEDEAO, ont rendu visite à l’ancien président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, conformément à la volonté exprimée des chefs d’État.

Burkina Faso : La CEDEAO rassure sur l'état de santé de Roch Marc Christian Kaboré

Disparu des écrans radars depuis son renversement par les hommes du Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ex-président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se trouve toujours en résidence surveillée dans une villa de Ouaga 2000. Il a reçu, lundi 31 janvier 2022, une visite des émissaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), venus s'enquérir de ses nouvelles.

La délégation conduite par la Ghanéenne Shirley Ayorkor Botchwey, s'est voulue rassurante en ce qui concerne l'état de santé de l'ancien président burkinabé. "Nous avons vu qu’il est en bonne santé tel qu’il apparaît et on a pu échanger avec lui », a rassuré la chef de délégation. La visite des émissaires de la CEDEAO sur le sol burkinabè, répond à une décision des chefs d'État de la Communauté, qui lors de leur sommet virtuel extraordinaire du vendredi dernier, avaient notamment exigé la libération immédiate de Roch Marc Christian Kaboré.

"Les chefs d’État ont demandé que la mission vienne et échange avec les autorités ici pour faire le point, examiner la situation et voir quel est le futur pour le Burkina Faso ", a déclaré la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale au terme de la mission. Reçue par Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina Faso, la délégation a rassuré que le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) est également "très ouvert" aux discussions.

Le rapport de la présente mission sera remis aux chefs d’État de la CEDEAO pour examen lors du prochain sommet de l’organisation communautaire, prévu le 3 février prochain à Accra. Le sort de l’ancien président, toujours en résidence surveillée, sera à l'occasion au cœur des discussions.