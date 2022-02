Concert au Cameroun: Des gens veulent boycotter Kerozen Dj

Certains Camerounais n'ont pas du tout abandonné la querelle avec les Ivoiriens, née lors de la Can Cameroun 2021 qui vient de s'achever avec la victoire des Lions de la Téranga du Sénégal. Ce qui est réservé à Kerozen Dj qui donnera un concert dans quelques jours au Cameroun.

Qui veut boycotter le concert de Kerozen Dj prévu à Douala?

La 33è édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) est certes terminée, mais la guerre entre supporters camerounais et ivoiriens, est loin d'être achevée. Certains camerounais n'ayant pas digéré les railleries des ivoiriens après l'élimination de leur équipe nationale en demi-finale de la Can, ont décidé de se faire justice. Et la première victime pourrait être l'artiste Coupé-décalé, Kerozen Dj, qui a un concert prévu pour le 11 février prochain à Douala. En effet, un appel au boycott de ce concert, a été lancé par des Camerounais.

''Quand il faut insulter le Cameroun, vous brûlez même le drapeau. Quand vous avez faim, vous venez chanter au Cameroun. Boycott absolu du concert de Kerozen du février. Tu avais raison, ton heure a sonné'', dénonce le compte Facebook YaraJob Cameroun. Un appel qui suscite de nombreux commentaires dont celui du boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré. ''C'est un camerounais qui organise le spectacle, ce sont des camerounais qui vont travailler sur l'activité, ce sont des sociétés camerounaises et des jeunes qui vont apprendre l'événementiel, ce sont des camerounais qui ont fait l'affiche. A qui tu penses faire du mal ? D'autres ont vu leurs drapeaux piétinés, leurs maillots portés sur des chiens. Quand on lance des messages, on réfléchit. Il n'y a pas de camerounais en Côte d'Ivoire ? Les artistes camerounais ne viennent pas içi ? ...Quand un artiste va à l'étranger, son cachet est déjà payé. Tu feras du mal à tes propres frères et soeurs. La Can est terminée. Certains ont exagéré dans les deux camps. On avance. Point'', a commenté le commissaire général du Prix international des musiques urbaines et du Coupé-décalé (Primud).