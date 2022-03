Candidat à la FIF, Didier Drogba pourra-t-il réunir tous ses parrainages?

Démarre ce lundi 7 mars en Côte d'Ivoire, le dépôt des dossiers de candidature pour l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Le candidat Didier Drogba joue son va-tout car il n'a pas réussi à réunir suffisamment de parrainages lors de la campagne avortée de 2020.

FIF: Didier Drogba dépose sa candidature le 9 mars

C’est l'effervescence depuis quelques jours dans les QG des candidats. Trois sont dans le starting block (Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo) pour la course à la Présidence de la FIF. Le Comité de normalisation de la Fif, dans un communiqué en date du 1er mars 2022, a fixé du 7 au 9 mars 2022, le dépôt des dossiers des candidatures. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la permanence de la Commission électorale située à la salle de conférence au 3è étage du siège de la Fif, de 14h à 18h.

En autres conditions, pour faire acte de candidature, il faut être Ivoirien, avoir au moins 35 ans, résider sur le territoire ivoirien, être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif de huit membres actifs de la Fif à savoir : 3 clubs évoluant en ligue1, 2 en ligue 2, 2 en Division 3 et un groupement d’intérêts du football.

Si Idriss Diallo et Sory Diabaté sont plus ou moins confiants de réunir les parrainages requis, Didier Drogba laisse transparaître quelque frayeur, notamment avec la perte de quelques soutiens. Eugène Diomandé, président du Séwé Sports de San Pedro et ancien Coordonnateur de la campagne de la star ivoirienne, a viré du côté de Sory Diabaté. Ce Lundi 7 mars, Didier Drogba a annoncé également le décès de Souleymane Sanogo, président de Sol FC d’Abobo. L’homme était un précieux soutien de l’ex-capitaine des Eléphants.

Cependant, le staff Didier Drogba annonce le dépôt de la candidature de l’ex-buteur de Chelsea pour le 9 mars, soit le dernier jours. Quant à Idriss Diallo, en plus du soutien de Jacques Anouma, conseiller spécial du président de la CAF et président de l’Afad, YID bénéficie des faveurs de Me Roger Ouégnin, président de l’ASEC Mimosa, et de Salif Bictogo du Stella Club d’Adjamé.

Le nouveau président de la Fif sera connu le mercredi 23 mars 2022, à Yamoussoukro. En 2020, la Fifa a demandé la suspension de toute activité liée à l'élection de président de la fédération de football de Côte d'Ivoire (FIF) jusqu'à ce qu'elle ait reçu différents documents, puis a mis en place un Comité de normalisation à la tête de la FIF dirigée par Mme Mariam Dao Gabala.