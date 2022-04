Côte d'Ivoire : Le chanteur Lunic a failli être tué par des malfrats

Quelques mois après sa sortie de prison, le chanteur zouglou, Lunic, a vécu une grosse mésaventure, mercredi. Ce qu'il s'est passé.

Zouglou: Lunic victime d'une agression à main armée

Le chanteur zouglou, Lunic, a révélé avoir été victime d'un braquage à main armée le mercredi 13 avril 2022.

'' J'AI ÉTÉ BRAQUÉ DANS LA NUIT D'HIER PAR DES MALFRATS LOURDEMENT ARMÉS . J'ai perdu de l'argent et du matériel mais je suis en VIE c'est l'essentiel. La vie de l'homme peut chambouler à tout moment. Prions sans cesse pour que Dieu nous protège, car les temps sont mauvais. Je remercie Dieu pour ma vie. Merci à tous pour vos appels et messages. Je vais bien grâce à Dieu. J'ai juste besoin de repos..Que Dieu nous garde'', a-t-il écrit sur facebook.

Pour rappel, Lunic a passé deux mois à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ). Conduit en prison le lundi 15 mars 2021, il a retrouvé la liberté deux mois après. Dans une interview accordée à First Mag le vrai, l'artiste a affirmé qu’il n'avait pas été condamné pour faux et usage de faux, contrairement à ce qui se racontait sur la toile.

‘’Dans le code pénal, pour ‘’faux et usage de faux’’, on ne fait pas deux mois à la MACA (NDLR : Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan). Ce n’est pas le chef d’accusation dont j’ai été accusé pour avoir passé deux mois en prison…La question m’a été posée à maintes reprises par des gens et je n’ai pu donner de réponse. Je vais demander à mon Avocat pour qu’il me donne réellement le motif de mon incarcération en prison. Sinon pour ‘’faux et usage de faux’’, on prend facilement un an‘’, a-t-il indiqué.