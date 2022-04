Vetcho Lolas: ‘’C’est à cause de Molaré que j’ai quitté le Coupé-décalé‘’

L'artiste Vetcho Lolas a expliqué comment Molaré l’a poussé à abandonner le mouvement Coupé décalé.

Vetcho Lolas à Molaré: "Je n’aime pas quand on me promet quelque chose qu’on ne respecte pas"

Vetcho Lolas a décidé de faire comme Claire Bahi avec qui il collabore depuis de nombreuses années, en tant que directeur artistique. En effet, l'auteur du titre "Shamakoina" a décidé de chanter désormais à la gloire à Dieu. Invité à l'émission Showbuzz diffusée sur la chaîne NCI, le chanteur a donné les raisons qui ont motivé cette décision.

"Dans les temps passés, DIEU parlait aux Prophètes par des signes. Je pense que DIEU parle aux humains, c'est ma manière de voir les choses. On aime la musique, quand on voit nos amis, ce n'est pas parce qu'on est envieux, mais ça nous fait plaisir de voir d'autres personnes évoluer dans la musique. On a envie de réussir aussi comme eux. Donc, on fait des efforts. Ça ne va pas et sérieusement, ça ne va pas. Je ne suis pas un opportuniste envers DIEU... Dans la musique aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de succès mais de clans. Il faut que tu sois avec eux pour pouvoir réussir'', a expliqué Vetcho Lolas.

Puis d’ajouter: '' Avec le SEIGNEUR, tout est gratuit et tout marche à merveille là-bas. Il n'y a pas de problème ni de clans. Là-bas, ils vont m'accepter et puis, il y a mon salut qui sera sauvé si je suis bon. Donc je préfère faire l'œuvre de DIEU''. Un peu plus de deux mois après sa décision de chanter pour Dieu, Vetcho Lolas, lors d’une émission sur Ivoire Music Tv, a révélé comment Molaré a contribué à sa décision d’abandonner le Coupé-décalé.

‘’ Dites à Molaré, le boss de Mgroup, en vérité c’est à cause de lui que j’ai quitté le Coupé décalé. Je parle à mon grand-frère, c’est pas palabre mais c’est à cause de lui que j’ai quitté le Coupé décalé‘’, a indiqué Vetcho Lolas avant d’évoquer un de ses spectacles piloté par Molaré mais qui n’a finalement pas eu lieu. ‘’ On avait calé une date pour le show à L’acoustique, mais le jour J, j’ai appelé son manager, il ne décroche pas. J’appelle ensuite Molaré, il me dit qu’il y a trop d’activité … Quand j’ai regardé tout ça, je me suis dit que ça ne sert à rien de continuer … Je n’aime pas quand on me promet quelque chose qu’on ne respecte pas‘’, a ajouté Vetcho Lolas.