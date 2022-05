Religion: Comment garder « l’esprit du Ramadan » après le mois de jeûne

Il est important de continuer à ressentir « l’esprit du Ramadan » aussi longtemps que possible : un puissant lien avec Allah, notre relation privilégiée avec le Coran et la Salat, et le sentiment d’être productifs et actifs dans nos actes d’adoration.

Ces trois bonnes pratiques à conserver après le mois du Ramadan

Cependant, les bonnes habitudes que nous avons prises pendant le mois béni peuvent parfois sombrer dans l’oubli le reste de l’année (nous sommes occupés, distraits ou avons parfois une baisse de motivation).

Pour éviter cela, voici six conseils pour maintenir de bonnes habitudes après le Ramadan et rester proches d’Allah.

Continuez à jeûner !

Le jeûne est un acte d’adoration unique parce qu’il est fait seulement par amour pour Allah : nous sacrifions notre nourriture, nos boissons et bien plus encore, uniquement par amour pour Allah et Il nous récompensera pour ces sacrifices le Jour du jugement.

N’oubliez pas la Salat

Les cinq prières sont un moment privilégié pour communiquer avec Allah, une pause dans nos emplois du temps chargés pour renouveler notre soumission à Lui. Maintenant que le Ramadan est terminé, ne prenez pas l’habitude de retarder vos prières, d’oublier le Fajr ou de ne pas prier la Sunna, maintenez votre discipline et donnez à ce deuxième pilier de l’islam le temps qu’il mérite. Ne fixez cependant pas des objectifs irréalistes

Fixez une heure pour réciter le Coran

Le Ramadan est le mois du Coran, un mois où nous glorifions Allah pour nous avoir envoyé ce guide.