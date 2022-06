Umaro Sissoco félicite Macky Sall pour sa visite en Russie

Umaro Sissoco se réjouit de la récente visite de Macky Sall en Russie. Le président de la République de Guinée-Bissau a tenu à féliciter son homologue sénégalais après ses échanges avec Vladimir Poutine.

Umaro Sissoco : "Mes vives félicitations au président Macky Sall et au président de l’Union africaine"

Au lendemain de la visite de Macky Sall et de Moussa Faki en Russie, Umaro Sissoco Embalò a adressé ses "vives félicitations" au président de la République du Sénégal et au président de la Commission de l’Union africaine. Ils les a félicités pour les "facilitations des exportations du blé et des engrais vers les pays africains".

Dans le souci de "contribuer à l’accalmie dans la guerre en Ukraine", le président Macky Sall à effectué le déplacement en Russie, accompagné de Moussa Faki. Il s’agissait pour lui d’œuvrer à la "libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains".

"Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges", a déclaré Macky Sall aux journalistes à l'issue d'un entretien de trois heures à Sotchi, dans le sud de la Russie, ajoutant avoir trouvé le président russe "engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles, comme les économies africaines", a fait savoir M. Sall après son entretien avec Vladimir Poutine.

Macky Sall a aussi révélé que le président russe a montré sa disponibilité "à faciliter l’exportation des céréales ukrainiennes". "Le président Poutine nous a exprimé sa disponibilité. La Russie est prête à assurer l’exportation de son blé et de son engrais. J’appelle tous les partenaires à lever les sanctions sur le blé et l’engrais", a-t-il dit.