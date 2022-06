Menace contre Jonathan Morrison: Ce que Molaré propose à la FIMADA

Le boss du Coupé décalé, Molaré, s'est invité dans l'affaire entre la Fimada et Jonathan Morrison, qui secoue présentement la toile.

Molaré conseille la Fimada: ''Convoquez le petit, parlez avec lui pour intégrer le projet; ça va vous grandir''

Jonathan Morrison a procédé au lancement de son tournoi de Maracana le lundi 13 juin à Abidjan. Un événement abondamment relayé sur la toile et également marqué par la présence de plusieurs personnalités tels que Zokora Didier dit Maestro, Zoro Marc, Bleu Brigitte et bien d'autres.

Dans son propos, Jonathan Morrison a affiché sa volonté de professionnaliser le Maracana en Côte d'ivoire. ''Le Tchin Tchin est un maracana professionnel. Nous avons décidé de professionnaliser le maracana qui fait partie intégrante de notre culture en Côte d’Ivoire. Normalement, la compétition aurait dû débuter aujourd’hui (ndlr : 13 juin) mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté. La nouvelle date pour le match d’ouverture est le 13 Août à Yopougon au terrain Tchin Tchin'', a-t-il indiqué.

« Soyez rassurés que l’appui institutionnel ne fera pas défaut », clame Issouf Coulibaly, Maire résident de Yopougon, la commune qui abritera ledit tournoi. Au lendemain du lancement du tournoi Tchin tchin, BLEU Charlemagne, le président de la FIMAA ( Fédération Internationale de Maracana Association ) et président de la section ivoirienne de cette institution internationale , à savoir la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées ( FIMADA ), à fait savoir, dans un communiqué, ''qu'aucune des deux institutions qu'il dirige n'est ni de près ni de loin impliquée dans l'initiative et l'organisation de cet évènement sportif ''.

'' Tout en se réservant le droit d'engager , le cas échéant les poursuites y relatives , le président décline toutes responsabilités liées audit évènement et invite les entreprises et les clubs affiliés ou non à faire preuve de prudence et à ne pas s'engager dans cette aventure'', informe le communiqué qui suscite de nombreuses réactions sur la toile, dont celle de Molaré qui a laissé un commentaire en dessus d'une publication.

''La Justice peut être saisie, le temps, procès là va finir, il sera à la 2ème édition. Convoquez le petit, parlez avec lui pour intégrer le projet; ça va vous grandir. J’ai fini de parler'', a-t-il indiqué.