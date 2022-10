Bourse de Zurich : Credit Suisse en grosse difficulté, son action baisse

Credit Suisse ne respire pas la grande forme. Selon une information publiée par le site Investing, l'action du groupe bancaire basé en Suisse, à Zurich, a connu une baisse en bourse de 9,4 %. Cette contreperformance n'a pas été observée depuis de longues années.

Bourse de Zurich : L'action de Credit Suisse baisse de près de 10 %

À l'ouverture de la Bourse de Zurich le lundi 3 octobre 2022, il a été observé que l'action du Credit Suisse a baissé de 9,4 %. Par ailleurs, rapporte Investing, l'assurance de la dette contre le défaut de paiement de l'institution bancaire a également grimpé. Notre source fait savoir que Ulrich Koerner, l'actuel directeur général de Credit Suisse, prévoit une restructuration afin de donner un nouveau souffle à son organisation.

"La banque met actuellement en œuvre un certain nombre d'initiatives stratégiques, y compris des cessions potentielles et des ventes d'actifs. L'objectif est de créer un groupe plus ciblé et plus agile, avec une base de coûts absolus nettement inférieure", a fait savoir le dirigeant.

Dans le même temps, Ulrich Koerner a rassuré les employés de Credit Suisse en leur faisant comprendre que la banque va sortir de cette mauvaise passe. Si l'on s'en tient aux informations fournies par le Financial News, la société fondée en 1856 par Alfred Escher détient une réserve de 100 milliards de dollars, ce qui garantit sa solidité financière.

Credit Suisse, anciennement dirigé par l'Ivoirien Tidjane Thiam, de 2015 à 2020, a réalisé un chiffre d'affaires de 22,48 milliards de francs suisses, plus de 15 milliards de francs CFA.