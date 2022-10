Mondial féminin U17: Battu par les Etats-Unis, le Maroc sort du tournoi

La marche était trop haute pour le Maroc. Pour sa première participation à la Coupe du monde féminine U17, les Lioncelles ne disputeront pas le deuxième tour de cette compétition. Après leur victoire, (3-0) contre l’Inde lors du second match de poule, elles avaient besoin d’une victoire face aux États-Unis pour composter leur ticket pour le second tour de la compétition. Malheureusement les marocaines sont tombées sur une formation américaine beaucoup plus forte ce lundi 17 octobre. Les Etats-Unis ont corrigé les Africaines un score sans appel de (4-0).

Le Maroc pulvérisé par les Etats-Unis

Les protégées d’Anthony Rimasson qui participaient pour la première fois à cette compétition, ont été battues lors de la première journée par le Brésil (0-1) avant de venir à bout des Indiennes (3-0) au second match. Mais lundi, elles ont été explosées par les Américaines (4-0). Les buts américains ont été inscrits par Charlotte Kohler (24e, 73e) et Samantha Smith (68e, 81e).

A l’issue de cette défaite, le Maroc cale en 3éme position dans cette poule A avec 3 points synonyme d’une sortie prématurée de la compétition au premier tour. Les Américaines de leur côté sont créditées de 7 points et partagent la tête du groupe avec le Brésil qui a également pulvérisé l’Inde (5-0).

Le Nigéria qualifié, la Tanzanie à un pas de la qualification

Contrairement aux Lioncelles, les autres représentantes du continent africain dans cette compétition ont connu des résultats positifs à l’instar du Nigéria. Les Flamingos ont déjoué les pronostics face au Chili en l'emportant (2-1) pour se qualifier pour la suite de la compétition. Dernière nation africaine encore en course dans la compétition, la Tanzanie qui a battu samedi la France (2-1), va affronter le Canada ce mardi pour tenter de se hisser en quarts de finale.

A rappeler que la Tanzanie, tout comme le Maroc, est à sa première participation au tournoi. Le Nigéria de son côté est à sa 5ème participation. Le meilleur résultat des Flamingos pour l’instant dans la compétition est une place de quart de finaliste qu’elles ont atteint à deux reprises.