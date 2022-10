Maroc: Le rappeur ElGrande Toto placé en garde à vue

Au Maroc, le célèbre rappeur ElGrande Toto se retrouve dans les mailles de la justice. L’artiste fait l’objet d’une procédure judiciaire ouverte contre lui suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes.

Maroc: ElGrande Toto placé sous mandat de dépôt

De son vrai nom Taha Fahssi, le rappeur ElGrande Toto jouit d’une aura et d’une popularité incroyable au Maroc et au sein du monde Arabe. Mais pour autant, il n’est pas couvert par une quelconque immunité.

La preuve, l’artiste de 26 ans a été placé en garde à vue, dans la soirée du lundi 24 octobre 2022, à la suite de cinq plaintes déposées contre lui. Selon l’AFP, ces plaintes sont : diffamation, injures, menaces et incitation à la violence ».

Selon les informations d’une source couverte de l’anonymat, les plaintes ont été déposées par trois artistes, un journaliste et un policier. Suite à une série d’interrogatoire à laquelle il a été soumis, le procureur du tribunal de Casablanca a décidé dimanche sur la base des indices concordants qui incriminent ElGrande Toto, de le placer sous mandat de dépôt.

De son côté, le quotidien institutionnel "Le Matin" assure que le rappeur est l’objet d’une enquête préliminaire qui devrait porter sur l’ensemble de ses publications, contenus numériques et déclarations qui sont susceptibles de contenir des éléments répréhensibles par la loi.

Une soirée de rap qui a tourné au vinaigre

Les faits pour lesquels, l’un des plus populaires rappeurs du Maroc est incriminé, remontent au début du mois d’Octobre à Casablanca. Au cours d’une soirée rap à l'occasion d’un festival populaire de musiques urbaines, une bagarre générale avait éclaté.

S’en sont suivis des débordements, des violences qui n’ont pas manqué d’inquiéter les autorités.

Dimanche, ElGrande Toto avait présenté ses excuses aux personnes heurtées par ses déclarations lors de ce concert où il a assumé consommer du cannabis, et qui ont déclenché un tollé au Maroc.

Pour rappel, le jeune rappeur est très apprécié au Maghreb et au Moyen-Orient avec plus de 50 millions d’écoutes en 2021 sur la plateforme Spotify. Il cumule 2,7 millions d’abonnés sur Youtube avec plus de 431 millions de vues.