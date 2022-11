Décès du fils de Davido et Chioma : Sidiki Diabaté effondré

La nouvelle du décès du fils de Davido a ému Sidiki Diabaté. Le chanteur malien a tenu à exprimer son soutien à la star nigériane et sa compagne Chioma Rowland.

Décès du fils de Davido : Sidiki Diabaté apporte sa compassion

Le décès du fils de David a secoué la toile le lundi 31 octobre 2022. En effet, le petit Ifeanyi Adeleke, âgé de trois ans, s'est noyé dans une piscine au domicile de ses parents à Lagos, alors que ceux-ci étaient absents. Des proches de la star de la musique nigériane ont immédiatement apporté leur soutien à Davido et sa fiancée Chioma Rowland.

Sidiki Diabaté, affligé par la disparition tragique d'Ifeanyi Adeleke, a laissé un message de soutien sur les réseaux sociaux. "La perte d'un enfant est bien la pire des épreuves qu'un parent puisse traverser. Je manque de mot pour t'exprimer mon chagrin frérot Davido. Sache que je suis de tout coeur avec vous dans cette terrible épreuve et vous accompagne par la prière et la pensée. May our little angel rest in peace in heaven. Bravery", a écrit le "prince de la kora" sur sa page Facebook. À la suite du décès du fils de Davido, les autorités policières ont procédé à l'arrestation de huit personnes, a-t-on appris.

David Adedeji Adeleke dit Davido et Chioma n'ont pas encore réagi au drame. Les parents de Ifeanyi gardent le silence pour l'heure.