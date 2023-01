Côte d’Ivoire : La FESCI salue la bancarisation du système financier des étudiants

La FESCI salue l’action gouvernementale suite à la bancarisation du système financier des étudiants. Au sortir du premier Conseil des ministres de l’année 2023 tenu au palais présidentiel, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a déclaré renforcer les mécanismes de financement direct des projets et de réunir les conditions pour une plus forte participation des jeunes.

FESCI : Les honneurs reviennent au général Makélélé suite à la bancarisation du système financier des étudiants

« Quand c’est bon, il faut le reconnaitre et donner les honneurs à qui de droit. (…). Soucieuse de trouver des moyens de paiement plus efficients et supprimer les fils de rang interminable devant les différents guichets de paiement, notre premier responsable en la personne du camarade Allah Saint-Clair dit Nl Makélélé, a fait la proposition de payer les bourses et secours via mobile money (…) », a posté FESCI Kosovo Natal sur sa page Facebook.

Dans le même sens, le groupe Observatoire scolaire et universitaire de Côte d’Ivoire et d’Afrique poste ceci : « Nos félicitations à la FESCI pour son implication à rendre effective la bancarisation des bourses d’étudiants ivoiriens en Côte d’Ivoire (…). Merci au secrétaire général national Makélélé, Allah Saint Clair le guide."

Depuis un certain temps, la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), par le biais du secrétaire général Saint-Clair Allah (Nl Makélélé), était engagée pour la bancarisation de la bourse des étudiants avec le paiement en ligne par le canal du trésor money. En effet, elle visait à permettre à chaque étudiant boursier de percevoir sa bourse directement sur son téléphone sans la moindre corruption venant de l’administration et autres. Chose qui a été finalement prise en compte au sortir du premier Conseil des ministre de 2023, par le Premier ministre et son gouvernement.

Au cours de ce Conseil des ministres, le Patrick Achi a présenté les perspectives de la nouvelle année, en rappelant qu’il s’agissait d’une année assez spéciale pour la jeunesse comme l’a signifié Alassane Ouattara la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier.

Et ce, dans le cas du renforcement des mécanismes de financement direct des projets et de réunir les conditions pour une plus forte participation des jeunes, avec la mise en place du Guichet unique de développement des PME et le déploiement du programme ‘’Pépite’’ pour les futurs champions nationaux.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci