Yann Sommer: Le nouveau gardien du Bayern Munich fait déjà sensation

Bayern Munich, qui recherchait un nouveau gardien après la blessure de Manuel Neuer, a trouvé son nouveau goalkeeper: Yann Sommer fait déjà parler de lui.

Privé subitement de Manuel Neuer pour un accident de ski qui va lui faire manquer plusieurs mois cette saison, le Bayern Munich s’est enfin entendu avec le Borussia Mönchengladbach pour le transfert de l’international suisse Yann Sommer.

Julian Nagelsmann (entraîneur du Bayern Munich) a analysé avec recul la première prestation de Yann Sommer dans les buts du Bayern Munich contre Leipzig (1-1), le week-end dernier. L'entraîneur bavarois a particulièrement apprécié le jeu au pied de son nouveau gardien, qui colle bien à la philosophie de Bayern.

« J'ai regardé environ sept actions avec Yann Sommer à Leipzig (match nul, 1-1) concernant nos processus les plus importants pour ouvrir le jeu avec le ballon. En général, une bonne équipe de recruteurs, dans une situation comme celle-ci, cherche un gardien qui peut jouer numéro un dès le départ. Et puis, il n'aurait pas été bon de signer un gardien qui ne joue habituellement que sur de longs ballons. À Gladbach, ils avaient une façon similaire de repartir court, avec courage. Et ce n'est pas juste ouvrir le jeu, mais aussi prendre la bonne décision en quelques secondes.

L’aventure de Yann Sommer au Bayern Munich a débuté sans heurt, vendredi soir, sur la pelouse du RB Leipzig (1-1). Le gardien bâlois n’a pas eu le temps de gamberger. Ni de savourer son transfert. Il a paraphé son contrat jeudi, avant de participer dans la foulée à un entraînement puis d’accompagner le groupe bavarois à Leipzig. Où il a donc eu droit à sa première apparition. À la clé, une performance solide, à peine minimisée par un but encaissé sur lequel il est impuissant.

De quoi conforter le Rekordmeister dans son choix d’en faire le remplaçant de Manuel Neuer, forfait pour le reste de la saison.