CHAN - Ethiopie - Libye: Les enjeux d'un match de tous les dangers

L' Éthiopie promet de tout donner face la Libye ce samedi 21 janvier pour une place de qualification en quart de finale au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023.

Wubetu Abate: “L' Éthiopie va jouer le tout pour se qualifier” en quart du CHAN

Le sélectionneur de l'Ethiopie, Wubetu Abate, a mis ses joueurs au défi de viser la qualification pour les quarts de finale. Les Ethiopiens vont affronter la Libye, au stade du 19 mai 1958 à Annaba.

L'Éthiopie n'a pris qu'un point lors de ses deux premiers matchs du Championnat d'Afrique des Nations 2022, mais elle pourrait atteindre son premier quart de finale dans la compétition si elle gagne contre la Libye samedi et si le Mozambique ne parvient pas à obtenir le maximum de points contre l'Algérie, pays hôte.

"Le match de ce samedi est très important pour nous. Nous jouons contre une très bonne équipe de Libye qui a malheureusement perdu deux matchs. Nous n'avons qu'un point, mais nous savons que si nous gagnons demain, nous aurons une chance de nous qualifier, même si tout ne dépend pas de nous. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes", a expliqué Abate lors de la conférence de presse du vendredi.

Bien que la Libye soit déjà éliminée de la compétition, Abate a confirmé que la tâche sera délicate. "Peut-être qu'ils seront plus à l'aise que nous car ils ont moins de pression. Le fait qu'ils doivent jouer pour leur fierté et celle de la nation devient plus difficile", a ajouté Abate.

Le manque de finition a été la cause de la défaite des Walia. Ils n'ont toujours pas marqué en deux matchs. Abate s'est dit préoccupé par cette situation, mais reste optimiste. "Je ne veux pas penser au passé. Nous avons manqué beaucoup d'occasions. Nous avons bien joué à certains moments, mais nous ne pouvions pas gagner sans marquer.”

"Mon travail en tant qu'entraîneur est de construire une équipe de la défense à l'attaque. Si nous ne créons pas d'occasions, cela devient un problème. Ce qui est intéressant, c'est que nous nous créons des occasions, donc nous allons marquer - j'espère contre la Libye".

Abate s'est rendu en Algérie pour la septième édition du CHAN avec dix joueurs qui étaient présents à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. L'ex-international éthiopien de 44 ans se dit satisfait de ce qu'il a vu des joueurs tout en exprimant son optimisme pour l'avenir.

"Nous sommes satisfaits des joueurs que nous avons emmenés à la CAN et au CHAN. Je suis fier de ce qu'ils ont fait. Nous construisons l'avenir du football éthiopien."

L'Éthiopie a connu un début de compétition difficile. Ils sont troisièmes du groupe avec un point en deux matchs, mais ils pourraient finir deuxièmes et se qualifier pour les quarts de finale s'ils font mieux que le Mozambique samedi.